وزير البترول يشارك في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شارك وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الاثنين في افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) في نسخته التاسعة والثلاثين، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي يعقد تحت شعار“خفض الانبعاثات.. أسرع .. معاً” بمشاركة لفيف من الوزراء وقادة قطاع الطاقة وكبريات الشركات عالمياً في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا الحدث الذي تستضيفه دولة الإمارات الشقيقة يأتي استمرارا للحوار العالمي حول خفض الانبعاثات، خاصةً وأن مصر نجحت في وضع صناعة البترول والغاز كشريك أساسي في تنفيذ حلول خفض الكربون من خلال قمة المناخ Cop27 أواخر العام الماضي بشرم الشيخ، وفق بيان لوزارة البترول.
وقال إن انعقاد قمة المناخ Cop28 في دولة الإمارات نهاية الشهر المقبل يعزز من أهمية الدورة الحالية من مؤتمر (أديبك) التي تأتي قبيل القمة المرتقبة، حيث يضم مؤتمر (أديبك) حشدًا هائلاً من الدول والمسئولين والمستثمرين وخبراء الصناعة لتحقيق التعاون وتكاتف الجهود في إزالة التحديات نحو تعزيز الاستثمار في خفض الكربون وإيجاد حلول مبتكرة في هذا المجال.
وأضاف أن الوقود الأحفوري، وعلى الأخص الغاز الطبيعي، سيلعب دورًا حاسمًا في مرحلة الانتقال نحو الطاقة الخضراء للحفاظ على أمن الطاقة للشعوب بالتوازي مع تحقيق الاستدامة بالصناعة، لافتًا إلى أن مصر وضعت صناعة الوقود الأحفوري لديها في مسار خفض الكربون بالعمل على عدة اتجاهات لتطبيق كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها ومشروعات استرجاع غازات الشعلة والتحول إلى الغاز الطبيعي الوقود الانتقالي الأنظف والعمل على إدخال تكنولوجيا جمع والتقاط وتخزين الكربون.
وشهد الافتتاح جلسة وزارية رئيسية تحت شعار الحدث“خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً” بمشاركة كل من سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا، وسيباستيان لون بوردويا، وزير الطاقة في جمهورية رومانيا، وهيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والتي سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بإمدادات الطاقة في العالم.
وحرص الوزير على تفقد جناح قطاع البترول والغاز المصري في معرض“أديبك 2023” واستمع إلى شرح من ممثلي القطاع بالمعرض حول ما يضمه الجناح الذي تم تخصيصه لإلقاء الضوء على فرص التعاون والاستثمار في صناعة البترول والغاز المصرية والفرص الواعدة والجديدة لإبرام شراكات استراتيجية.
وأكد أن معرض (أديبك) فرصة للترويج للاستثمارات الجديدة في قطاع البترول والغاز المصري في مجالات البحث والاستكشاف والبتروكيماويات وكذلك الترويج للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز مثل بتروجت وأنبي والتي تعمل على تنمية أعمالها في الأسواق الخارجية والدول العربية على وجه الخصوص بعد تسجيلها للعديد من النجاحات هناك على مدار السنوات الأخيرة.
أ ش أ
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