وزير البترول يشارك في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول

MENAFN - Al-Borsa News) شارك وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الاثنين في افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) في نسخته التاسعة والثلاثين، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي يعقد تحت شعار“خفض الانبعاثات.. أسرع .. معاً” بمشاركة لفيف من الوزراء وقادة قطاع الطاقة وكبريات الشركات عالمياً في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا الحدث الذي تستضيفه دولة الإمارات الشقيقة يأتي استمرارا للحوار العالمي حول خفض الانبعاثات، خاصةً وأن مصر نجحت في وضع صناعة البترول والغاز كشريك أساسي في تنفيذ حلول خفض الكربون من خلال قمة المناخ Cop27 أواخر العام الماضي بشرم الشيخ، وفق بيان لوزارة البترول.

وقال إن انعقاد قمة المناخ Cop28 في دولة الإمارات نهاية الشهر المقبل يعزز من أهمية الدورة الحالية من مؤتمر (أديبك) التي تأتي قبيل القمة المرتقبة، حيث يضم مؤتمر (أديبك) حشدًا هائلاً من الدول والمسئولين والمستثمرين وخبراء الصناعة لتحقيق التعاون وتكاتف الجهود في إزالة التحديات نحو تعزيز الاستثمار في خفض الكربون وإيجاد حلول مبتكرة في هذا المجال.

وأضاف أن الوقود الأحفوري، وعلى الأخص الغاز الطبيعي، سيلعب دورًا حاسمًا في مرحلة الانتقال نحو الطاقة الخضراء للحفاظ على أمن الطاقة للشعوب بالتوازي مع تحقيق الاستدامة بالصناعة، لافتًا إلى أن مصر وضعت صناعة الوقود الأحفوري لديها في مسار خفض الكربون بالعمل على عدة اتجاهات لتطبيق كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها ومشروعات استرجاع غازات الشعلة والتحول إلى الغاز الطبيعي الوقود الانتقالي الأنظف والعمل على إدخال تكنولوجيا جمع والتقاط وتخزين الكربون.

وشهد الافتتاح جلسة وزارية رئيسية تحت شعار الحدث“خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً” بمشاركة كل من سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا، وسيباستيان لون بوردويا، وزير الطاقة في جمهورية رومانيا، وهيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والتي سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بإمدادات الطاقة في العالم.

وحرص الوزير على تفقد جناح قطاع البترول والغاز المصري في معرض“أديبك 2023” واستمع إلى شرح من ممثلي القطاع بالمعرض حول ما يضمه الجناح الذي تم تخصيصه لإلقاء الضوء على فرص التعاون والاستثمار في صناعة البترول والغاز المصرية والفرص الواعدة والجديدة لإبرام شراكات استراتيجية.

وأكد أن معرض (أديبك) فرصة للترويج للاستثمارات الجديدة في قطاع البترول والغاز المصري في مجالات البحث والاستكشاف والبتروكيماويات وكذلك الترويج للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز مثل بتروجت وأنبي والتي تعمل على تنمية أعمالها في الأسواق الخارجية والدول العربية على وجه الخصوص بعد تسجيلها للعديد من النجاحات هناك على مدار السنوات الأخيرة.





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