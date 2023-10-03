الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع استمرار الضغوط في قطاع التصنيع

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات شهر أكتوبر، مع ارتفاع عوائد السندات – الألمانية والبريطانية – العشرية لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من عقد، في ظل استمرار الضغوط على قطاع التصنيع في منطقة اليورو.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو بشكل طفيف إلى 43.4 نقطة في سبتمبر، من 43.5 نقطة في أغسطس، وهو الشهر الخامس عشر على التوالي دون الحد الفاصل بين النمو والانكماش عند 50 نقطة، مع تراجع الإنتاج في ألمانيا بأكبر وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف، بحسب“إس آند بي جلوبال”.

وبحسب بيانات“يوروستات”، انخفض معدل البطالة في جميع أنحاء منطقة اليورو بمقدار 0.1 نقطة في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، ليصل إلى 6.4% من السكان العاملين، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1% إلى 445.5 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين والطاقة والبنوك، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 28 مارس الماضي.

كما هبط“فوتسي 100” البريطاني 1.3% إلى 7510 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني 0.9% مسجلًا 15247 نقطة، وخسر“كاك” الفرنسي 0.95% عند 7068 نقطة.





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