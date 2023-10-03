الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع استمرار الضغوط في قطاع التصنيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات شهر أكتوبر، مع ارتفاع عوائد السندات – الألمانية والبريطانية – العشرية لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من عقد، في ظل استمرار الضغوط على قطاع التصنيع في منطقة اليورو.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو بشكل طفيف إلى 43.4 نقطة في سبتمبر، من 43.5 نقطة في أغسطس، وهو الشهر الخامس عشر على التوالي دون الحد الفاصل بين النمو والانكماش عند 50 نقطة، مع تراجع الإنتاج في ألمانيا بأكبر وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف، بحسب“إس آند بي جلوبال”.
وبحسب بيانات“يوروستات”، انخفض معدل البطالة في جميع أنحاء منطقة اليورو بمقدار 0.1 نقطة في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، ليصل إلى 6.4% من السكان العاملين، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1% إلى 445.5 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين والطاقة والبنوك، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 28 مارس الماضي.
كما هبط“فوتسي 100” البريطاني 1.3% إلى 7510 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني 0.9% مسجلًا 15247 نقطة، وخسر“كاك” الفرنسي 0.95% عند 7068 نقطة.
أرقام
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