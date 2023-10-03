أسعار النفط تتحول للانخفاض وبرنت لا يزال أعلى 91 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات الإثنين، مع جني المستثمرين للأرباح في ظل مكاسب الدولار، واستمرار تقييم آفاق الطلب والعرض على الخام في الأسواق.
وتراجعت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1% إلى 91.23 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفضت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر 1.25% إلى 89.65 دولار للبرميل.
وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين للعام المقبل من 4.8% إلى 4.4% نظرًا لعوامل هيكلية طويلة الأجل وارتفاع مستويات الديون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وضعف قطاع العقارات، لكنه أبقى على تقديرات نمو العام الحالي دون تغيير عند 5.1%.
وأظهر مسح أجرته“رويترز” ارتفاع إنتاج“أوبك” من النفط للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مع زيادة الإنتاج في نيجيريا وإيران التي تعزز الإمدادات على الرغم من العقوبات الأمريكية، حيث ضخت المنظمة 27.73 مليون برميل يوميًا خلال الشهر، بارتفاع 120 ألف برميل يوميًا عن أغسطس الذي شهد ارتفاع الإنتاج للمرة الأولى منذ فبراير.
وأوضحت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، استمرار الضغوط في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، حيث ظل القطاع في منطقة الانكماش دون 50 نقطة خلال شهر سبتمبر.
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