أسعار النفط تتحول للانخفاض وبرنت لا يزال أعلى 91 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات الإثنين، مع جني المستثمرين للأرباح في ظل مكاسب الدولار، واستمرار تقييم آفاق الطلب والعرض على الخام في الأسواق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1% إلى 91.23 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفضت عقود خام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر 1.25% إلى 89.65 دولار للبرميل.

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين للعام المقبل من 4.8% إلى 4.4% نظرًا لعوامل هيكلية طويلة الأجل وارتفاع مستويات الديون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وضعف قطاع العقارات، لكنه أبقى على تقديرات نمو العام الحالي دون تغيير عند 5.1%.

وأظهر مسح أجرته“رويترز” ارتفاع إنتاج“أوبك” من النفط للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مع زيادة الإنتاج في نيجيريا وإيران التي تعزز الإمدادات على الرغم من العقوبات الأمريكية، حيث ضخت المنظمة 27.73 مليون برميل يوميًا خلال الشهر، بارتفاع 120 ألف برميل يوميًا عن أغسطس الذي شهد ارتفاع الإنتاج للمرة الأولى منذ فبراير.

وأوضحت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادرة عن“إس آند بي جلوبال”، استمرار الضغوط في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، حيث ظل القطاع في منطقة الانكماش دون 50 نقطة خلال شهر سبتمبر.





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