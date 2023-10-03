رئيس بيرشينج سكوير ينفي وجود محادثات مع إيلون ماسك للاستثمار في إكس

MENAFN - Al-Borsa News) نفى الملياردير والمستثمر الأمريكي“بيل أكمان” الإثنين، عزم شركته لصناديق التحوط“بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت”، التعاون مع“إيلون ماسك” من أجل الاستثمار في منصة“إكس”.

قالت صحيفة“وول ستريت جورنال” الأحد، إن“أكمان” منفتح على صفقة مع شركة“إكس” المملوكة للملياردير“إيلون ماسك” ضمن جهوده لإطلاق أداة استثمارية جديدة تابعة لشركته“بيرشينج سكوير”.

وذكرت الصحيفة أن“أكمان” سيكون مهتمًا“بالتأكيد” بالمضي قدمًا في الصفقة، بعدما حصلت“بيرشينج” الجمعة على موافقة الجهات التنظيمية، لإطلاق نوع جديد من شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

ويمكن لهذا النوع من الشركات أن تستثمر في شركة خاصة بهدف طرحها للاكتتاب العام، بما في ذلك الأعمال التجارية المملوكة لشركات الأسهم الخاصة وغيرها، وفقًا لإفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

ومع ذلك، قال“أكمان” اليوم لشبكة“سي إن بي سي” إنه لم يتحدث مع“ماسك” بشأن صفقة مماثلة، لكنه معجب بنموذج أعمال“إكس” وبـ”ماسك”، مضيفًا أن الصفقة ستكون موضع ترحيب إذا أرادها الأخير.

وأضاف:“لدي الكثير من الاحترام لـ'ماسك' وأعتقد أن 'تويتر' منصة مهمة حقًا، وأنه أجرى تحسينات هائلة عليها، وأعتقد أنها نوع من الأصول يصعب تعطيله”.





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