رئيس بيرشينج سكوير ينفي وجود محادثات مع إيلون ماسك للاستثمار في إكس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نفى الملياردير والمستثمر الأمريكي“بيل أكمان” الإثنين، عزم شركته لصناديق التحوط“بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت”، التعاون مع“إيلون ماسك” من أجل الاستثمار في منصة“إكس”.
قالت صحيفة“وول ستريت جورنال” الأحد، إن“أكمان” منفتح على صفقة مع شركة“إكس” المملوكة للملياردير“إيلون ماسك” ضمن جهوده لإطلاق أداة استثمارية جديدة تابعة لشركته“بيرشينج سكوير”.
وذكرت الصحيفة أن“أكمان” سيكون مهتمًا“بالتأكيد” بالمضي قدمًا في الصفقة، بعدما حصلت“بيرشينج” الجمعة على موافقة الجهات التنظيمية، لإطلاق نوع جديد من شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
ويمكن لهذا النوع من الشركات أن تستثمر في شركة خاصة بهدف طرحها للاكتتاب العام، بما في ذلك الأعمال التجارية المملوكة لشركات الأسهم الخاصة وغيرها، وفقًا لإفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
ومع ذلك، قال“أكمان” اليوم لشبكة“سي إن بي سي” إنه لم يتحدث مع“ماسك” بشأن صفقة مماثلة، لكنه معجب بنموذج أعمال“إكس” وبـ”ماسك”، مضيفًا أن الصفقة ستكون موضع ترحيب إذا أرادها الأخير.
وأضاف:“لدي الكثير من الاحترام لـ'ماسك' وأعتقد أن 'تويتر' منصة مهمة حقًا، وأنه أجرى تحسينات هائلة عليها، وأعتقد أنها نوع من الأصول يصعب تعطيله”.
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