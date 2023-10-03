الذهب يواصل خسائره بسبب ارتفاع الدولار واحتمال رفع الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) واصل الذهب خسائره يوم الاثنين للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر في ظل استمرار ارتفاع الدولار، كما أدت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى خفوت بريق المعدن الأصفر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1835.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1354 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس آذار. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1853 دولارا.

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 55 بالمئة أن يُثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة هذا العام.

ومنذ تجاوز أسعار الذهب مستوى ألفي دولار للأوقية في أوائل مايو أيار، انخفضت بأكثر من 11 بالمئة، أو 230 دولارا، بسبب الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

ويتحول التركيز في السوق الآن إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من يوم الاثنين، وكذلك إلى بيانات الوظائف وأرقام التوظيف في القطاع الخاص ووظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 21.40 دولارا للأوقية. كما انخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 893.12 دولار. وتراجع البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1210.54 دولار.





رويترز