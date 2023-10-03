الذهب يواصل خسائره بسبب ارتفاع الدولار واحتمال رفع الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصل الذهب خسائره يوم الاثنين للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر في ظل استمرار ارتفاع الدولار، كما أدت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى خفوت بريق المعدن الأصفر.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1835.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1354 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس آذار. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1853 دولارا.
وارتفع الدولار 0.4 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 55 بالمئة أن يُثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة هذا العام.
ومنذ تجاوز أسعار الذهب مستوى ألفي دولار للأوقية في أوائل مايو أيار، انخفضت بأكثر من 11 بالمئة، أو 230 دولارا، بسبب الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.
ويتحول التركيز في السوق الآن إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من يوم الاثنين، وكذلك إلى بيانات الوظائف وأرقام التوظيف في القطاع الخاص ووظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 21.40 دولارا للأوقية. كما انخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 893.12 دولار. وتراجع البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1210.54 دولار.
رويترز
MENAFN03102023000202011048ID1107177827
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