ويلز فارجو يتوقع ارتفاع سهم مايكروسوفت بنسبة 27%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كرر محللو بنك“ويلز فارجو” الإثنين، توصيتهم بزيادة الوزن لسهم شركة“مايكروسوفت” عند سعر مستهدف يبلغ 400 دولارًا للسهم، وهو ما يعني زيادة بنسبة 26.7% عن إغلاق الجمعة البالغ 315.75 دولار.
وكتب“مايكل تورين” في مذكرة بحثية، أنه على الرغم من ارتفاع سهم شركة التكنولوجيا بنسبة 32% هذا العام، إلا أنه انخفض بنحو 7% منذ الإعلان عن أرباح الربع الرابع في يوليو، مضيفًا أن هذا هو الوقت المناسب للشراء، بالنظر إلى وجود العديد من العوامل الإيجابية المحتملة.
وبحسب“ماركت ووتش”، ذكر“تورين” عواملًا مثل، استقرار النمو في إيرادات أعمال الحوسبة السحابية“أزور“، ودعم مجموعة برامج الأعمال“أوفيس 365” بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال خدمة“كوبايلوت”، فضلًا عن حدث“مايكروسوفت إيجنايت” المقرر عقده في نوفمبر، والذي قال إنه قد يحفز المعنويات الإيجابية.
وارتفع سهم شركة“مايكروسوفت” بنسبة 0.85% عند 318.51 دولار، في تمام الساعة 07:44 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس خلال التداولات 321.39 دولار.
أرقام
MENAFN03102023000202011048ID1107177826
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.