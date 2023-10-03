ويلز فارجو يتوقع ارتفاع سهم مايكروسوفت بنسبة 27%

MENAFN - Al-Borsa News) كرر محللو بنك“ويلز فارجو” الإثنين، توصيتهم بزيادة الوزن لسهم شركة“مايكروسوفت” عند سعر مستهدف يبلغ 400 دولارًا للسهم، وهو ما يعني زيادة بنسبة 26.7% عن إغلاق الجمعة البالغ 315.75 دولار.

وكتب“مايكل تورين” في مذكرة بحثية، أنه على الرغم من ارتفاع سهم شركة التكنولوجيا بنسبة 32% هذا العام، إلا أنه انخفض بنحو 7% منذ الإعلان عن أرباح الربع الرابع في يوليو، مضيفًا أن هذا هو الوقت المناسب للشراء، بالنظر إلى وجود العديد من العوامل الإيجابية المحتملة.

وبحسب“ماركت ووتش”، ذكر“تورين” عواملًا مثل، استقرار النمو في إيرادات أعمال الحوسبة السحابية“أزور“، ودعم مجموعة برامج الأعمال“أوفيس 365” بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال خدمة“كوبايلوت”، فضلًا عن حدث“مايكروسوفت إيجنايت” المقرر عقده في نوفمبر، والذي قال إنه قد يحفز المعنويات الإيجابية.

وارتفع سهم شركة“مايكروسوفت” بنسبة 0.85% عند 318.51 دولار، في تمام الساعة 07:44 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس خلال التداولات 321.39 دولار.





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