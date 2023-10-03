مورجان ستانلى: 24 مليار دولار احتياجات مصر التمويلية العام المالى الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، إن احتياجات مصر التمويلية ستظل مرتفعة خلال العام المالى الحالى عند 24 مليار دولار.
وأضاف البنك، فى مذكرة بحثية نقلتها بلومبرج، أن الأنظار ستتجه خلال النصف الثانى من العام المالى نحو سداد الدين فى مصر خاصة مع استحقاق تمويلين من بنوك إماراتية بقيمة 5 مليارات دولار، لكنه توقع إعادة تمويل تلك القروض مع استعداد دول الخليج لتقديم الدعم لمصر.
وأوضح أن آفاق استمرار الفائدة المرتفعة فى الولايات المتحدة لفترة أطول جعلت وصول مصر لسوق الدين العالمى صعبا.
جاء ذلك ضمن تقرير للبنك ألغى فيه تفضيله للأوراق المالية مرتفعة العائد للأسواق الناشئة عن الاستثمار فى الديون ذات الدرجة الاستثمارية.
وقال إن السندات الأمريكية المُعدلة وفقًا للتضخم قلصت جاذبية الأصول الخطرة.
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