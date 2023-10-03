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مورجان ستانلى: 24 مليار دولار احتياجات مصر التمويلية العام المالى الحالى

10/3/2023 3:06:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، إن احتياجات مصر التمويلية ستظل مرتفعة خلال العام المالى الحالى عند 24 مليار دولار.

وأضاف البنك، فى مذكرة بحثية نقلتها بلومبرج، أن الأنظار ستتجه خلال النصف الثانى من العام المالى نحو سداد الدين فى مصر خاصة مع استحقاق تمويلين من بنوك إماراتية بقيمة 5 مليارات دولار، لكنه توقع إعادة تمويل تلك القروض مع استعداد دول الخليج لتقديم الدعم لمصر.

وأوضح أن آفاق استمرار الفائدة المرتفعة فى الولايات المتحدة لفترة أطول جعلت وصول مصر لسوق الدين العالمى صعبا.

جاء ذلك ضمن تقرير للبنك ألغى فيه تفضيله للأوراق المالية مرتفعة العائد للأسواق الناشئة عن الاستثمار فى الديون ذات الدرجة الاستثمارية.

وقال إن السندات الأمريكية المُعدلة وفقًا للتضخم قلصت جاذبية الأصول الخطرة.

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