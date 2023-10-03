الرئيس السيسى يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، فى الانتخابات المقرر عقدها خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتتضمن شروط الترشح فى الانتخابات الرئاسية، أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
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