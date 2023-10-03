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الرئيس السيسى يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

10/3/2023 3:06:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، فى الانتخابات المقرر عقدها خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتتضمن شروط الترشح فى الانتخابات الرئاسية، أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

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