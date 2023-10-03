371.7 مليون جنيه إجمالي مبيعات سند الخير منذ انطلاقها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن حجم مبيعات مبادرة“سند الخير”، منذ انطلاقها وحتى الآن، بلغ نحو 371.7 مليون جنيه.
وأضاف، خلال استعراضه تقريراً عن المبادرة حتى نهاية الأسبوع الماضى، إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً على شراء السلع خلال أسبوعها الـ75، حيث بلغ حجم المبيعات نحو 4 ملايين جنيه.
وأوضح أن مبادرة“سند الخير” تهدف إلي توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25%، مشيراً إلى تركيزها على توفير أعداد وكميات كافية من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق والتي بلغ حجم مبيعاتها في الأسبوع الماضى 209.3 مليون جنيه.
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