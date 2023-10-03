371.7 مليون جنيه إجمالي مبيعات سند الخير منذ انطلاقها

MENAFN - Al-Borsa News) قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن حجم مبيعات مبادرة“سند الخير”، منذ انطلاقها وحتى الآن، بلغ نحو 371.7 مليون جنيه.

وأضاف، خلال استعراضه تقريراً عن المبادرة حتى نهاية الأسبوع الماضى، إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً على شراء السلع خلال أسبوعها الـ75، حيث بلغ حجم المبيعات نحو 4 ملايين جنيه.

وأوضح أن مبادرة“سند الخير” تهدف إلي توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25%، مشيراً إلى تركيزها على توفير أعداد وكميات كافية من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق والتي بلغ حجم مبيعاتها في الأسبوع الماضى 209.3 مليون جنيه.