صرف المقررات التموينية حتى منتصف الشهر.. حقيقة أم شائعة؟

صرف المقررات التموينية حتى منتصف الشهر.. حقيقة أم شائعة؟
التاريخ
10/3/2023 3:06:06 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
ترددت في وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن انتهاء صرف المقررات التموينية منتصف كل شهر.
ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الأنباء، مؤكدة صرف المقررات منذ بداية كل شهر وحتى نهايته.
وأكدت الوزارة أيضا استمرار عمليات صرف المقررات بشكل طبيعي.
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