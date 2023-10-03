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صرف المقررات التموينية حتى منتصف الشهر.. حقيقة أم شائعة؟

10/3/2023 3:06:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ترددت في وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن انتهاء صرف المقررات التموينية منتصف كل شهر.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الأنباء، مؤكدة صرف المقررات منذ بداية كل شهر وحتى نهايته.

وأكدت الوزارة أيضا استمرار عمليات صرف المقررات بشكل طبيعي.

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