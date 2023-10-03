البيئة: إجراءات صارمة ضد المزارعين المخالفين بحرق قش الأرز والمخلفات الزراعية

MENAFN - Al-Borsa News) قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بزيارة ميدانية لعدد من المواقع بمحافظة الشرقية لمتابعة منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة ، رافقها فى الجولة عدد من قيادات الوزارة المعنية، حيث تتخذ المنظومة هذا العام منحى مختلف لايرتبط فقط بقش الأرز بل يتضمن تكثيف للجهود لمتابعة عدد من المحاور الأخرى الهامة لخفض التأثير من المصادر الثابتة كالمنشآت الصناعية والمتحركة كالمركبات وكذلك مكافحة الحرق المكشوف للمخلفات بصفة عامة ، بالإضافة إلى رفع وعى المواطنين بخطورة حرق المخلفات الزراعية والبلدية.

وقد أستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد زيارتها بتفقد أحد مكامير الفحم المطورة بالزوامل مركز بلبيس، وأوضحت الوزيرة أنه يوجد بمحافظة الشرقية عدد 17 مكمورة مطورة بمراكز منيا القمح وأبو حماد وبلبيس، تم تنفيذها بالتنسيق مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية، مُشيرة إلى وجود عدد 274 مكمورة عشوائية غير مطورة تعمل بالطريقة التقليدية، لافتةً إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحصر المكامير بالمحافظة حفاظاً على البيئة وحماية أراضى الدولة ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من المحليات والزراعة والرى، حيث تم استصدار قرار إزالة لجميع المكامير المخالفة ، وتم مخاطبة السيد اللواء مدير أمن المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الفعلية لها.

وقد عقدت وزيرة البيئة على هامش جولتها لقاء مع السادة أصحاب مكامير الفحم المطورة للإستماع للمشكلات التى تواجههم والعمل على إيجاد حلول لها ، وقد استعرض أصحاب المكامير خلال اللقاء اهم ما يميز المنتج الناتج عن المكمورة المطورة حيث تولد منتج من الفحم عالى الجودة صديق للبيئة ، ومنتح“خل خشب” والذى يستخدم فى الزراعة كسماد عضوى يزيد من إنتاجية الأرض ، كما يتولد عنها بعض المخلفات كالرماد يستخدم أيضاً فى الزراعة.

كما توجهت وزيرة البيئة للجنه فحص عوادم المركبات لمتابعة أعمالها ، بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومدير أمن الشرقية، وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009 ، مُشيرةً إلى أنه تم تنفيذ عدد 6 حملات فحص مفاجئة للمركبات بمراكز المحافظة تم خلالهم فحص عدد 409 مركبة منذ بداية عمل منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة ، تبين منهم مطابقة عدد 355 مركبة للحدود المسموح بها ومخالفة عدد 54 مركبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وتخللت حملات الفحص حملات توعية للتنبيه وتوعية أصحاب المركبات المخالفة بضرورة ضبط موتور السيارة حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، وقد وجهت الوزيرة بضرورة عمل صيانه دورية لأجهزة فحص العوادم وأستمرار الحملات للحفاظ على جودة الهواء .

واستكملت د. يا سمين فؤاد جولتها بزيارة أحد مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة الشرقية بمركز أبو حماد بقرية الجعفرية التى تم تجميع حوالى 650 طن قش أرز بواسطة المعدات الزراعية المملوكة لوزارة البيئة والتى تؤجر بسعر رمزى دعما من وزارة البيئة للسادة متعهدى جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية ، موضحةّ أن المساحة المنزرعة لمحصول الأرز بمحافظة الشرقية بلغت حوالى 298.622 فدان تم حصاد 70175 فدان بنسبة 27% وبلغت كميات التجميع لقش الأرز في مواقع التجميع المتابعة من قبل جهاز شئون البيئة بالشرقية حوالى 8600 طن والبالغ عددهم 34 موقع تجميع بمراكز محافظة الشرقية، وقد إلتقت الوزيرة بالسادة المتعهدين و أستمعت لمشاكلهم ، كما وجهت السادة مسئولى فرع الشرقية بتكثيف حملات التفتيش والمرور على المحاور وأتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة تجاه المزارعين المخالفين بحرق القش، كما شددت على ضرورة توعية الفلاحين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية المتولدة عن قش الأرز حفاظاً على البيئة وجودة الهواء.