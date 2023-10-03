صادرات الصناعات الغذائية ترتفع إلى 3.5 مليار دولار بأول 8 أشهر 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنحو 13% بما يعادل 405 ملايين جنيه لتبلغ 3.5 مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من 2022 والتي بلغت نحو 3.1 مليار دولار.

وذكر التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات شهر يناير 2023 بلغت نحو 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15%؛ مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5%؛ مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس نحو 443 مليون دولار بنسبة نمو 2%.

وأضاف أن صادرات شهر أبريل بلغت 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10%، وبلغت صادرات شهر مايو 495 مليون دولار بنسبة نمو 22%، وبلغت صادرات شهر يونيو 437 مليون دولار بنسبة نمو 6%، وبلغت صادرات شهر يوليو نحو 475 مليون دولار بنسبة نمو 60% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أغسطس نحو 475 مليون دولار بنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395.

وأوضح التقرير، أن الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بقيمة 1.890 مليار دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 598 مليون دولار بنسبة نمو 11%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 281 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 12%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 157 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 10%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 535 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 1%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية؛ فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 352 مليون دولار وبنسبة نمو 191% وقيمة نمو 231 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 279 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، وفلسطين في المركز الثالث بقيمة 171 مليون دولار ونسبة نمو 31%، وليبيا بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 26%، وأمريكا بقيمة 157 مليون دولار ونسبة تراجع 10%.

وجاءت الأردن في المركز السادس بقيمة 130 مليون دولار ونسبة نمو 6%، واليمن بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 19%، وإيطاليا بقيمة 121 مليون دولار ونسبة نمو 68%، والعراق بقيمة 118 مليون دولار ونسبة نمو 23%، والجزائر بقيمة 104 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، والإمارات بقيمة 96 مليون دولار ونسبة نمو 8%، وهولندا بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 6%، والصين بقيمة 93 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، وإسبانيا بقيمة 77 مليون دولار ونسبة نمو 65%، وألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 74 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، حيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 352 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 231 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 121 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 49 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 171 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 41 مليون دولار، وليبيا بقيمة صادرات 168 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة صادرات 77 مليون دولار وقيمة زيادة 30 مليون دولار، والبرازيل بقيمة صادرات 39 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 26 مليون دولار، والعراق بقيمة صادرات 118 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 22 مليون دولار، واليمن بقيمة صادرات 127 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، ومدغشقر بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 19 مليون دولار، والصومال بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة 13 مليون دولار، والمغرب بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار.

وبالنسبة لأهم السلع الغذائية التي تم تصديرها، جاء في المركز الأول مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 363 مليون دولار، والدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن بقيمة 336 مليون دولار، وسكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة 320 مليون دولار، والفراولة المجمدة بقيمة 260 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بقيمة 166 مليون دولار، وبسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 136 مليون دولار، وخضار مجمد بقيمة 134 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 128 مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة 115 مليون دولار، وعصائر بقيمة 113 مليون دولار، ومحضرات خضر ومعلبات 104 ملايين دولار، وخمائر بقيمة 93 مليون دولار، وزيتون مخلل بقيمة 84 مليون دولار، وزيوت طعام بقيمة 80 مليون دولار، و تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 74 مليون دولار.

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