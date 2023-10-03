صادرات الصناعات الغذائية ترتفع إلى 3.5 مليار دولار بأول 8 أشهر 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنحو 13% بما يعادل 405 ملايين جنيه لتبلغ 3.5 مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من 2022 والتي بلغت نحو 3.1 مليار دولار.
وذكر التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات شهر يناير 2023 بلغت نحو 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15%؛ مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5%؛ مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس نحو 443 مليون دولار بنسبة نمو 2%.
وأضاف أن صادرات شهر أبريل بلغت 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10%، وبلغت صادرات شهر مايو 495 مليون دولار بنسبة نمو 22%، وبلغت صادرات شهر يونيو 437 مليون دولار بنسبة نمو 6%، وبلغت صادرات شهر يوليو نحو 475 مليون دولار بنسبة نمو 60% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أغسطس نحو 475 مليون دولار بنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395.
وأوضح التقرير، أن الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بقيمة 1.890 مليار دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 598 مليون دولار بنسبة نمو 11%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 281 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 12%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 157 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 10%، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 535 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 1%.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية؛ فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 352 مليون دولار وبنسبة نمو 191% وقيمة نمو 231 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 279 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، وفلسطين في المركز الثالث بقيمة 171 مليون دولار ونسبة نمو 31%، وليبيا بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 26%، وأمريكا بقيمة 157 مليون دولار ونسبة تراجع 10%.
وجاءت الأردن في المركز السادس بقيمة 130 مليون دولار ونسبة نمو 6%، واليمن بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 19%، وإيطاليا بقيمة 121 مليون دولار ونسبة نمو 68%، والعراق بقيمة 118 مليون دولار ونسبة نمو 23%، والجزائر بقيمة 104 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، والإمارات بقيمة 96 مليون دولار ونسبة نمو 8%، وهولندا بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 6%، والصين بقيمة 93 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، وإسبانيا بقيمة 77 مليون دولار ونسبة نمو 65%، وألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 74 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، حيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 352 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 231 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 121 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 49 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 171 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 41 مليون دولار، وليبيا بقيمة صادرات 168 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة صادرات 77 مليون دولار وقيمة زيادة 30 مليون دولار، والبرازيل بقيمة صادرات 39 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 26 مليون دولار، والعراق بقيمة صادرات 118 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 22 مليون دولار، واليمن بقيمة صادرات 127 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، ومدغشقر بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 19 مليون دولار، والصومال بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة 13 مليون دولار، والمغرب بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار.
وبالنسبة لأهم السلع الغذائية التي تم تصديرها، جاء في المركز الأول مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 363 مليون دولار، والدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن بقيمة 336 مليون دولار، وسكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة 320 مليون دولار، والفراولة المجمدة بقيمة 260 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بقيمة 166 مليون دولار، وبسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 136 مليون دولار، وخضار مجمد بقيمة 134 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 128 مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة 115 مليون دولار، وعصائر بقيمة 113 مليون دولار، ومحضرات خضر ومعلبات 104 ملايين دولار، وخمائر بقيمة 93 مليون دولار، وزيتون مخلل بقيمة 84 مليون دولار، وزيوت طعام بقيمة 80 مليون دولار، و تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 74 مليون دولار.
أش أ
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