التموين تبحث مع الشركات المنتجة السعر العادل للسكر غدا

يعقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع الشركات المنتجة للسكر لتحديد سعر عادل للسكر فى ظل الزيادات المتكررة للأسعار.

وأعلن على الميصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر حكاية وطن عن عقد اجتماع مع شركات السكر غدا الثلاثاء وسيتم تحديد مدى سعرى للشركات دون الدخول فى تسعير جبرى، لافتا إلى أنه فى حالة عدم التزام الشركات بالسعر المحدد سيتم اللجوء الى مجلس الوزارء واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وارتفعت أسعار السكر بنسبة تجاوزت 100%، ليتخطى سعره حاجز 35 ألف جنيه مقارنة بـ 17 ألف جنيه خلال 3 شهور.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزير سيناقش خلال الاجتماع السعر العادل للسكر والذى حددته بسعر يتراوح بين 22 و26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدات على استيراد 200 ألف طن من السكر الخام وصل منها إلى الموانئ المصرية 100 ألف طن وسيتم توزيع الكميات على بعض المصانع لبيعها بالسعر الذى سيتم تحديده من قبل الوزارة.

أضاف المصدر أن معظم الشركات الحكومية انتهت من بيع الكميات المنتجة من السكر خلال الموسم الحالى، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى يرجع إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع سعر السكر فى البورصات العالمية لنحو 719 دولارا للطن بجانب تهريب كميات لليبيا والسودان وغزة.

من جانبه قال عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية إن هناك نحو 100 ألف طن من السكر الخام وصلت من بينها 25 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية و25 ألف طن لشركة الفيوم للسكر و50 ألف طن لشركة السكر والصناعات التكاملية بجانب تعاقدات لشركتى الدلتا والنوبارية.

أضاف البديوى لـ”البورصة” أن شركتى النوبارية والدلتا انتهتا من بيع انتاج الموسم الحالى وأن شركة السكر كانت قد اتفقت مع وزير التموين على طرح 40 ألف طن سكرللسوق الحر إلا أنها تسعى لزيادة الكمية إلى 75 ألف طن، وسيتم مناقشة ذلك خلال الاجتماع ، مشيرا إلى أنه سيتم طرح تلك الكميات من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها للكيلو.

أوضح أن شركات الصناعات الغذائية متعاقدة على شراء احتياجاتها من السكر حتى شهر مارس المقبل وأن الكميات التى تم ضخها فى السوق المحلى حتى الأسبوع الماضى تقدر بنحو 800 ألف طن.

من جانبه قال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشركات تعتمد على البورصة السلعية لشراء احتياجاتها وقد تم طرح 6750 ألف طن نهاية الأسبوع الماضى بسعر 24.3 ألف جنيه للطن .

أكد الفندى، عدم وجود أى أزمة فى المعروض من السكر وأن المشكلة فى ارتفاع الأسعار بصفة مستمرة بدون مبرر.

قال السيد الحفناوى، رئيس سوبر ماركت أولاد الحفناوى، إن سعر الكيلو للمستهلك تجاوز 40 جنيهًا خلال الأيام الماضية، ليصل فى بعض المناطق إلى 45 جنيها للكيلو.

أضاف لـ”البورصة”، أن الزيادات التى شهدتها سلعة السكر مؤخرا غير مبررة، لتتضاعف الزيادة مقارنة بسعر من 6 شهور.

أشار إلى أن المصانع انتهت من تصنيع حلوى المولد النبوى، وبات لا يوجد ضغط على السلعة فى الأسواق.

وتوقع مصدر، أن تكون الزيادات الأخيرة بسبب تحوط التجار من زيادة أخرى مستقبلا، ما دفعهم لتخزين بعض الكميات فى محاولة لتحقيق مكاسب أخرى، بجانب سيطرة وكلاء الشركات وكبار التجار على السلعة منذ خروجها من المصانع.

لفت إلى أن أسعار السكر السائب سجلت نحو 35 ألف جنيه للطن، بينما المعبأ بنحو 35.7 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 31.7 ألف جنيه للطن منذ أسبوع.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إستيراد 200 ألف طن سكر خام والوصول خلال الفترة القادمة، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بخلاف الكميات التى تم استيرادها.

وطالب تجار سلع ومواد غذائية، بتوجيه النسبة الأكبر من إنتاج المصانع للبورصة السلعية، ما يعزز تنظيم السوق ويدعم انخفاض الأسعار التى ارتفعت بدون مبرر خلال الفترة الأخيرة.

وقال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية لـ”البورصة”، إن أسعار السكر ارتفعت بنسبة أكثر من 100% خلال 3 شهور، حيث سجل سعره 35.7 ألف جنيه مقارنة بـ 17 ألف جنيه أول شهر يوليو الماضى.

طالب الحكومة والجهات المعنية بتشديد الرقابة منذ بداية دورة التصنيع حتى وصول المنتج للمستهلك ومنافذ البيع بأسعار معقولة، دون المبالغ فيها التى تجاوزت نحو 40 جنيها للكيلو التجزئة.