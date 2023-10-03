التموين تبحث مع الشركات المنتجة السعر العادل للسكر غدا

(MENAFN
- Al-Borsa News) المصيلحى: سنلجأ الى مجلس الوزراء فى حالة عدم الالتزام بالأسعار المحددة
يعقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع الشركات المنتجة للسكر لتحديد سعر عادل للسكر فى ظل الزيادات المتكررة للأسعار.
وأعلن على الميصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر حكاية وطن عن عقد اجتماع مع شركات السكر غدا الثلاثاء وسيتم تحديد مدى سعرى للشركات دون الدخول فى تسعير جبرى، لافتا إلى أنه فى حالة عدم التزام الشركات بالسعر المحدد سيتم اللجوء الى مجلس الوزارء واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وارتفعت أسعار السكر بنسبة تجاوزت 100%، ليتخطى سعره حاجز 35 ألف جنيه مقارنة بـ 17 ألف جنيه خلال 3 شهور.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزير سيناقش خلال الاجتماع السعر العادل للسكر والذى حددته بسعر يتراوح بين 22 و26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدات على استيراد 200 ألف طن من السكر الخام وصل منها إلى الموانئ المصرية 100 ألف طن وسيتم توزيع الكميات على بعض المصانع لبيعها بالسعر الذى سيتم تحديده من قبل الوزارة.
أضاف المصدر أن معظم الشركات الحكومية انتهت من بيع الكميات المنتجة من السكر خلال الموسم الحالى، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى يرجع إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع سعر السكر فى البورصات العالمية لنحو 719 دولارا للطن بجانب تهريب كميات لليبيا والسودان وغزة.
من جانبه قال عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية إن هناك نحو 100 ألف طن من السكر الخام وصلت من بينها 25 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية و25 ألف طن لشركة الفيوم للسكر و50 ألف طن لشركة السكر والصناعات التكاملية بجانب تعاقدات لشركتى الدلتا والنوبارية. البديوى: نبحث طرح 75 ألف طن للسوق الحر
أضاف البديوى لـ”البورصة” أن شركتى النوبارية والدلتا انتهتا من بيع انتاج الموسم الحالى وأن شركة السكر كانت قد اتفقت مع وزير التموين على طرح 40 ألف طن سكرللسوق الحر إلا أنها تسعى لزيادة الكمية إلى 75 ألف طن، وسيتم مناقشة ذلك خلال الاجتماع ، مشيرا إلى أنه سيتم طرح تلك الكميات من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها للكيلو.
أوضح أن شركات الصناعات الغذائية متعاقدة على شراء احتياجاتها من السكر حتى شهر مارس المقبل وأن الكميات التى تم ضخها فى السوق المحلى حتى الأسبوع الماضى تقدر بنحو 800 ألف طن.
من جانبه قال حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشركات تعتمد على البورصة السلعية لشراء احتياجاتها وقد تم طرح 6750 ألف طن نهاية الأسبوع الماضى بسعر 24.3 ألف جنيه للطن .
أكد الفندى، عدم وجود أى أزمة فى المعروض من السكر وأن المشكلة فى ارتفاع الأسعار بصفة مستمرة بدون مبرر.
قال السيد الحفناوى، رئيس سوبر ماركت أولاد الحفناوى، إن سعر الكيلو للمستهلك تجاوز 40 جنيهًا خلال الأيام الماضية، ليصل فى بعض المناطق إلى 45 جنيها للكيلو.
أضاف لـ”البورصة”، أن الزيادات التى شهدتها سلعة السكر مؤخرا غير مبررة، لتتضاعف الزيادة مقارنة بسعر من 6 شهور.
أشار إلى أن المصانع انتهت من تصنيع حلوى المولد النبوى، وبات لا يوجد ضغط على السلعة فى الأسواق.
وتوقع مصدر، أن تكون الزيادات الأخيرة بسبب تحوط التجار من زيادة أخرى مستقبلا، ما دفعهم لتخزين بعض الكميات فى محاولة لتحقيق مكاسب أخرى، بجانب سيطرة وكلاء الشركات وكبار التجار على السلعة منذ خروجها من المصانع. مصدر: 4 آلاف جنيه زيادة فى سعر طن السكر خلال أسبوع
لفت إلى أن أسعار السكر السائب سجلت نحو 35 ألف جنيه للطن، بينما المعبأ بنحو 35.7 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 31.7 ألف جنيه للطن منذ أسبوع.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إستيراد 200 ألف طن سكر خام والوصول خلال الفترة القادمة، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بخلاف الكميات التى تم استيرادها.
وطالب تجار سلع ومواد غذائية، بتوجيه النسبة الأكبر من إنتاج المصانع للبورصة السلعية، ما يعزز تنظيم السوق ويدعم انخفاض الأسعار التى ارتفعت بدون مبرر خلال الفترة الأخيرة.
وقال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية لـ”البورصة”، إن أسعار السكر ارتفعت بنسبة أكثر من 100% خلال 3 شهور، حيث سجل سعره 35.7 ألف جنيه مقارنة بـ 17 ألف جنيه أول شهر يوليو الماضى.
طالب الحكومة والجهات المعنية بتشديد الرقابة منذ بداية دورة التصنيع حتى وصول المنتج للمستهلك ومنافذ البيع بأسعار معقولة، دون المبالغ فيها التى تجاوزت نحو 40 جنيها للكيلو التجزئة.
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