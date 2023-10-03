انطلاق مؤتمر تحالف الاستثمار المستدام مارس المقبل لدعم الدول النامية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن السفير إكرامى الزغاط، رئيس الصندوق العالمى للتنمية والتخطيط، المستشار الخاص للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، عن عقد مؤتمر للاستثمار فى الدول النامية تحت عنوان ((مؤتمر تحالف الاستثمار المستدام))، وذلك بمشاركة 55 دولة من الدول الأعضاء بالصندوق قابلة للزيادة.

وأكد الزغاط، أنه من المقرر انطلاق المؤتمر فى شهر مارس المقبل، بتمثيل وزارى من الدول المشاركة، على أن يعقد الاجتماع الوزارى الخاص بالصندوق على هامش المؤتمر، موضحًا أنه يتم التشاور حاليًا على مكان انعقاد المؤتمر، وأغلب الترشيحات تتجه إلى إقامته فى القاهرة أو دبى، وسيتم الإعلان عن مكان الانعقاد النهائى خلال الفترة المقبلة.

وقال إن عدد الشركات التى أبدت رغبتها فى المشاركة وصل إلى 3500 شركة استثمارية عالمية، فيما يستهدف الصندوق مشاركة 7 آلاف شركة فضلًا عن الاستثمار الحكومى المتوقع من الدول الأعضاء، والبنوك التى تسعى إلى الاستثمار فى الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية.

وأضاف الزغاط، أن الصندوق قام بتوقيع اتفاقيات رسمية ضمن جهوده لدعم الدول النامية، وآخرها توقيع اتفاقيات جديدة فى بوركينا فاسو، وكذلك توقيع عدة اتفاقيات فى الصومال منها إنشاء مطار، وعدد من الاتفاقيات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية والتكنولوجيا الرقمية.

وأوضح أن أحد الأهداف الأساسية للمؤتمر، هو خلق فرص تطوير وتمويل بدون اللجوء إلى الاقتراض وبدون الضغط على النظام المالى للدول المستهدفة، حيث أنه يعتمد على توفير فرص استثمارية مباشرة والبدء فى تنفيذها على الفور، عن طريق الشركات والمستثمرين الذين أبدوا رغبتهم فى الاستثمار.