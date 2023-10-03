انطلاق مؤتمر تحالف الاستثمار المستدام مارس المقبل لدعم الدول النامية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن السفير إكرامى الزغاط، رئيس الصندوق العالمى للتنمية والتخطيط، المستشار الخاص للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، عن عقد مؤتمر للاستثمار فى الدول النامية تحت عنوان ((مؤتمر تحالف الاستثمار المستدام))، وذلك بمشاركة 55 دولة من الدول الأعضاء بالصندوق قابلة للزيادة.
وأكد الزغاط، أنه من المقرر انطلاق المؤتمر فى شهر مارس المقبل، بتمثيل وزارى من الدول المشاركة، على أن يعقد الاجتماع الوزارى الخاص بالصندوق على هامش المؤتمر، موضحًا أنه يتم التشاور حاليًا على مكان انعقاد المؤتمر، وأغلب الترشيحات تتجه إلى إقامته فى القاهرة أو دبى، وسيتم الإعلان عن مكان الانعقاد النهائى خلال الفترة المقبلة.
وقال إن عدد الشركات التى أبدت رغبتها فى المشاركة وصل إلى 3500 شركة استثمارية عالمية، فيما يستهدف الصندوق مشاركة 7 آلاف شركة فضلًا عن الاستثمار الحكومى المتوقع من الدول الأعضاء، والبنوك التى تسعى إلى الاستثمار فى الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية.
وأضاف الزغاط، أن الصندوق قام بتوقيع اتفاقيات رسمية ضمن جهوده لدعم الدول النامية، وآخرها توقيع اتفاقيات جديدة فى بوركينا فاسو، وكذلك توقيع عدة اتفاقيات فى الصومال منها إنشاء مطار، وعدد من الاتفاقيات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية والتكنولوجيا الرقمية.
وأوضح أن أحد الأهداف الأساسية للمؤتمر، هو خلق فرص تطوير وتمويل بدون اللجوء إلى الاقتراض وبدون الضغط على النظام المالى للدول المستهدفة، حيث أنه يعتمد على توفير فرص استثمارية مباشرة والبدء فى تنفيذها على الفور، عن طريق الشركات والمستثمرين الذين أبدوا رغبتهم فى الاستثمار.
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