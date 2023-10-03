تلقى عطاءات مشروع رفع كفاءة محطة ضغط الغاز شرق بورسعيد الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تبدأ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى التاسع من أكتوبر الجارى فى تلقى العروض، وفض المظاريف الفنية لمشروع تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية الخاصة بأعمال مكافحة الحريق لمحطة تخفيض ضغط الغاز لمنطقة شرق بورسعيد.
واشترطت الهيئة لكى يتقدم أى تحالف مشترك فى المناقصة أن يحصل على موافقة مسبقة من الهيئة، ويصل التأمين الابتدائى للمناقصة إلى 1.5 مليون جنيه، ويزداد إلى 5% عند رسو المناقصة، وعلى مقدم العطاء المقبل أن يودع خلال 10 أيام من تاريخ قبول العطاء ما يعادل 5% من قيمة العطاء كتأمين نهائى.
وتخطط الهيئة لتوريد وتركيب محطة ضغط الغاز من خلال الشركة الموردة المسند إليها توريد المحطة، بعدما تمت الاستعانة بأفضل الخبرات فى مجال الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصميمات للأعمال الهندسية والفنية ومباشرة تنفيذ أعمال ربط منطقة شرق بورسعيد بالقطاع الشمالى للمنطقة بالشبكة الموحدة للغاز الطبيعى، وتصميم وإنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعى فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.
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