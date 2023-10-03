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تلقى عطاءات مشروع رفع كفاءة محطة ضغط الغاز شرق بورسعيد الأسبوع المقبل

10/3/2023 3:06:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تبدأ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى التاسع من أكتوبر الجارى فى تلقى العروض، وفض المظاريف الفنية لمشروع تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية الخاصة بأعمال مكافحة الحريق لمحطة تخفيض ضغط الغاز لمنطقة شرق بورسعيد.

واشترطت الهيئة لكى يتقدم أى تحالف مشترك فى المناقصة أن يحصل على موافقة مسبقة من الهيئة، ويصل التأمين الابتدائى للمناقصة إلى 1.5 مليون جنيه، ويزداد إلى 5% عند رسو المناقصة، وعلى مقدم العطاء المقبل أن يودع خلال 10 أيام من تاريخ قبول العطاء ما يعادل 5% من قيمة العطاء كتأمين نهائى.

وتخطط الهيئة لتوريد وتركيب محطة ضغط الغاز من خلال الشركة الموردة المسند إليها توريد المحطة، بعدما تمت الاستعانة بأفضل الخبرات فى مجال الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصميمات للأعمال الهندسية والفنية ومباشرة تنفيذ أعمال ربط منطقة شرق بورسعيد بالقطاع الشمالى للمنطقة بالشبكة الموحدة للغاز الطبيعى، وتصميم وإنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعى فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

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