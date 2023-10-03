وفد مصرى يزور تركيا للترويج للفرص الاستثمارية يناير المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يجهز مجلس الأعمال المصرى التركى لزيارة أنقرة يناير المقبل، للترويج للفرص الاستثمارية ومخاطبة الشركات لإقامة مشروعات فى السوق المصرى.
قال عادل اللمعى رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى التركي، إن الزيارة المرتقبة تضم جانب من رجال الأعمال المصريين وأعضاء المجلس وجهات حكومية ذات الصلة بالترويج لفرص الاستثمار وتنمية الأعمال وفى المقدمة وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أضاف اللمعى على هامش اجتماع الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى التركي، إن الجانب المصرى تواصل خلال الشهور الماضية مع الجهة المناظرة له فى تركيا بشأن تعزيز أوجه التعاون الاقتصادى وتم الاتفاق على تنظيم رحلة عمل وعقد لقاءات ثنائية على مستوى رجال الأعمال والحكومة.
لفت إلى أن المجلس سيعمل على تعزيز التعاون مع السفير المصرى بإسطنبول وكذلك السفير التركى بالقاهرة، بالإضافة إلى التواصل مع صندوق مصر السيادى بشأن وضع قوائم بالمشروعات المتاحة للدخول فى شراكات استثمارية ووضع أجندة واضحة ومحددة للتعاون الاقتصادى.
أشار اللمعى إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وفق الأرقام الرسمية بلغ 10 مليارات دولار، كما أن الميزان التجارى فى صالح مصر بسبب صادرات الغاز العام الماضى والتى وصلت قيمتها إلى 2 مليار دولار تقريبًا.
قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لم تتوقف على الرغم مما شهدته العلاقات السياسية من توتر خلال الـ 10 سنوات الماضية.
قال السفير عبد الرحمن صلاح العضو الفخرى ومستشار مجلس الأعمال المصرى التركى وسفير مصر السابق فى تركيا، إن مصر لم تبد أية تحفظات على التعاون الاقتصادى مع تركيا، كما حافظت على كل أوجه التعاون الاقتصادى والتجارى وكذلك قوة العمل بالسفارة المصرية فى اسطنبول والمكتب التجاري.
أكد أن مشكلة الفيزا تم حلها بشكل نهائى لشباب ورجال الأعمال الاتراك حيث يسمح الآن بالدخول بدون تأشيرة ويتم الحصول عليها بعد الوصول، مشيراً إلى أن الحكومة ألغت التأشيرة المسبقة لتنشيط السياحة.
وتحتل تركيا المركز الـ 18 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، وبلغ عدد الشركات التى بها مساهمات تركية فى مصر 740 شركة، بينما بلغت أرصدة الاستثمارات التركية 793.4 مليون دولار حتى نهاية شهر يونيو 2022، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار .
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