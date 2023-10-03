وفد مصرى يزور تركيا للترويج للفرص الاستثمارية يناير المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) يجهز مجلس الأعمال المصرى التركى لزيارة أنقرة يناير المقبل، للترويج للفرص الاستثمارية ومخاطبة الشركات لإقامة مشروعات فى السوق المصرى.

قال عادل اللمعى رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى التركي، إن الزيارة المرتقبة تضم جانب من رجال الأعمال المصريين وأعضاء المجلس وجهات حكومية ذات الصلة بالترويج لفرص الاستثمار وتنمية الأعمال وفى المقدمة وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أضاف اللمعى على هامش اجتماع الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى التركي، إن الجانب المصرى تواصل خلال الشهور الماضية مع الجهة المناظرة له فى تركيا بشأن تعزيز أوجه التعاون الاقتصادى وتم الاتفاق على تنظيم رحلة عمل وعقد لقاءات ثنائية على مستوى رجال الأعمال والحكومة.

لفت إلى أن المجلس سيعمل على تعزيز التعاون مع السفير المصرى بإسطنبول وكذلك السفير التركى بالقاهرة، بالإضافة إلى التواصل مع صندوق مصر السيادى بشأن وضع قوائم بالمشروعات المتاحة للدخول فى شراكات استثمارية ووضع أجندة واضحة ومحددة للتعاون الاقتصادى.

أشار اللمعى إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وفق الأرقام الرسمية بلغ 10 مليارات دولار، كما أن الميزان التجارى فى صالح مصر بسبب صادرات الغاز العام الماضى والتى وصلت قيمتها إلى 2 مليار دولار تقريبًا.

قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لم تتوقف على الرغم مما شهدته العلاقات السياسية من توتر خلال الـ 10 سنوات الماضية.

قال السفير عبد الرحمن صلاح العضو الفخرى ومستشار مجلس الأعمال المصرى التركى وسفير مصر السابق فى تركيا، إن مصر لم تبد أية تحفظات على التعاون الاقتصادى مع تركيا، كما حافظت على كل أوجه التعاون الاقتصادى والتجارى وكذلك قوة العمل بالسفارة المصرية فى اسطنبول والمكتب التجاري.

أكد أن مشكلة الفيزا تم حلها بشكل نهائى لشباب ورجال الأعمال الاتراك حيث يسمح الآن بالدخول بدون تأشيرة ويتم الحصول عليها بعد الوصول، مشيراً إلى أن الحكومة ألغت التأشيرة المسبقة لتنشيط السياحة.

وتحتل تركيا المركز الـ 18 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، وبلغ عدد الشركات التى بها مساهمات تركية فى مصر 740 شركة، بينما بلغت أرصدة الاستثمارات التركية 793.4 مليون دولار حتى نهاية شهر يونيو 2022، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار .