مساهمو البدر يطالبون الاستثمار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة

MENAFN - Al-Borsa News) تقدم مجموعة من المساهمين بشركة البدر للاستثمار والتنمية“بى أى دى” – البدر للبلاستيك سابقاً، بطلبات لإدارة الشركة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار للنظر بعقد جمعية عمومية عادية تبحث انتهاء مدة المجلس منذ شهر يونيو.

قال إيهاب الهنداوى، أحد المساهمين الداعين لعقد العمومية، إن المساهمين تقدموا بالمستندات التى تثبت صحة موقفهم وضرورة انعقاد الجمعية فى أقرب وقت.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن المساهمين بدأوا إرسال طلبات لمجلس إدارة الشركة منذ أغسطس الماضى لكن دون إجابة حتى الآن مع بداية شهر أكتوبر.

ذكر أنه من المقرر أن تبدأ الهيئة العامة للاستثمار إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد مع منتصف الشهر الجارى.

تراجعت أرباح الشركة بنسبة 10%، خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث حققت صافى ربح بلغ 219.97 ألف جنيه مقابل صافى ربح بلغ 244.61 ألف جنيه خلال خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 4.94 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 5.5 مليون جنيه خلال النصف المقارن من العام الماضي.