مساهمو البدر يطالبون الاستثمار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدم مجموعة من المساهمين بشركة البدر للاستثمار والتنمية“بى أى دى” – البدر للبلاستيك سابقاً، بطلبات لإدارة الشركة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار للنظر بعقد جمعية عمومية عادية تبحث انتهاء مدة المجلس منذ شهر يونيو.
قال إيهاب الهنداوى، أحد المساهمين الداعين لعقد العمومية، إن المساهمين تقدموا بالمستندات التى تثبت صحة موقفهم وضرورة انعقاد الجمعية فى أقرب وقت.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن المساهمين بدأوا إرسال طلبات لمجلس إدارة الشركة منذ أغسطس الماضى لكن دون إجابة حتى الآن مع بداية شهر أكتوبر.
ذكر أنه من المقرر أن تبدأ الهيئة العامة للاستثمار إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد مع منتصف الشهر الجارى.
تراجعت أرباح الشركة بنسبة 10%، خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث حققت صافى ربح بلغ 219.97 ألف جنيه مقابل صافى ربح بلغ 244.61 ألف جنيه خلال خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022.
وتراجعت مبيعات الشركة إلى 4.94 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 5.5 مليون جنيه خلال النصف المقارن من العام الماضي.
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