((رجال أعمال إسكندرية)) تؤسس وحدة تنمية أعمال بالتعاون مع الوكالة الألمانية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي( GIZ) لتأسيس وحدة تنمية الأعمال بهدف دعم القطاع الصناعى فى الإسكندرية وتتولى الجمعية إدارته تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المشروع يستهدف تطوير وتحسين مناخ الابتكار فى مجال الصناعة وتطوير بيئة أعمال أفضل لخدمة القطاعات الغذائية، والكيماوية، والطباعة والتعبئة والتغليف، لتحسين الأداء والمساعدة على زياده القدرة الإبداعية.

أوضح هنو، أن الاتفاقية تأتى بدعم فنى من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتقديم خدمات تنمية الأعمال للمصنعين السكندريين ومقدمي الخدمات فى القطاعات الصناعية داخل محافظة الإسكندرية، والمناطق المحيطة.

ذكر أن مشروع الابتكار فى القطاع الخاص PSI يسعى إلى دعم جمعية رجال أعمال الإسكندرية للتوسع فى أنشطتها لتستضيف مركز تنمية الأعمال لدعم القطاع الصناعي (BL) ، ليعمل كمنصة فعلية وملتقى لمقدمى الخدمات، وبحيث يمكنهم من هذه المنصة الاتفاق على تنفيذ مختلف أنواع خدمات تنمية الأعمال.

ويسعى المشروع كذلك لتوطيد سبل التعاون بين الجهات الداعمة للاقتصاد المصري، ورفع كفاءة العاملين فى المشروعات الاقتصادية لتنمية وتنفيذ الابتكار.