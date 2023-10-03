((رجال أعمال إسكندرية)) تؤسس وحدة تنمية أعمال بالتعاون مع الوكالة الألمانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي( GIZ) لتأسيس وحدة تنمية الأعمال بهدف دعم القطاع الصناعى فى الإسكندرية وتتولى الجمعية إدارته تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المشروع يستهدف تطوير وتحسين مناخ الابتكار فى مجال الصناعة وتطوير بيئة أعمال أفضل لخدمة القطاعات الغذائية، والكيماوية، والطباعة والتعبئة والتغليف، لتحسين الأداء والمساعدة على زياده القدرة الإبداعية.
أوضح هنو، أن الاتفاقية تأتى بدعم فنى من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتقديم خدمات تنمية الأعمال للمصنعين السكندريين ومقدمي الخدمات فى القطاعات الصناعية داخل محافظة الإسكندرية، والمناطق المحيطة.
ذكر أن مشروع الابتكار فى القطاع الخاص PSI يسعى إلى دعم جمعية رجال أعمال الإسكندرية للتوسع فى أنشطتها لتستضيف مركز تنمية الأعمال لدعم القطاع الصناعي (BL) ، ليعمل كمنصة فعلية وملتقى لمقدمى الخدمات، وبحيث يمكنهم من هذه المنصة الاتفاق على تنفيذ مختلف أنواع خدمات تنمية الأعمال.
ويسعى المشروع كذلك لتوطيد سبل التعاون بين الجهات الداعمة للاقتصاد المصري، ورفع كفاءة العاملين فى المشروعات الاقتصادية لتنمية وتنفيذ الابتكار.
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