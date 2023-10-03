ايكون توقع عقدين فى السعودية بقيمة 125 مليون ريال

تستهدف شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير“ايكون”، التوجه نحو التصدير خاصة للسوق السعودى، نظرًا للطلب الكبير منه، مع استكمال افتتاح الفروع والتوسع الخارجى عن طريق الشركات التابعة ومنها شركة أكرو.

كشف طارق عبد الحميد، مدير علاقات المستثمرين بشركة“ايكون”، أن الشركة وقعت عقدين بالسعودية بقيمة 125 مليون ريال سعودى سيظهر أثرهما بالربع الثالث من العام الجارى، على قائمة الدخل مما سينعش نتائج أعمال الشركة وأرباحها.

وقال فى تصريحات لـ”البورصة”، إن شركة أكرو التابعة ستفتح فرعها بأستراليا، على أن يكون نشاطه مخصصًا للبيع عبر رؤوس أموال صغيرة كونه للتوزيع فقط وليس للتصنيع.

أعلنت شركة“أكرو مصر” للشدات والسقالات المعدنية فى بيانها عن استهدافها التوسع فى السوق الأسترالية من خلال تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة بالأسهم بأستراليا، وبرأس مال قدره 50 ألف دولار أمريكى، على أن تساهم“أكرو مصر” بنسببة 95% من رأس مالها.

على صعيد آخر، قررت الشركة أن تصفى وتغلق السجل التجارى لشركة“أكرو مسقط” القائمة فى عمان، والتى تساهم“أكرو مصر” فيها بنسبة 70% من إجمالى رأس مالها البالغ 150 ألف ريال عمانى.

وأشار طارق إلى أن الشركة تقوم بدراسة الأسواق الخارجية سواء العربية أو الأجنبية لترى الفرص الاستثمارية الممكنة بالاسواق وفقًا لاستراتيجية الشركة عن طريق شركاتها التابعة.

وأوضح أن فتح الفروع والتوسع خارجيًا يعتمد على قدرة التصنيع المحلى للشركة فى مصر وسعة استيعاب حجم العقود الموقعة خارجيًا بالفعل.

وكشف عبد الحميد أن الشركة حاليًا تتجه نحو التصدير عن طريق الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن نسبة التصدير ارتفعت من 14% إلى 54% من الإنتاج خلال الستة أشهر الاولى من العام الجارى، مشيرًا أنها تستهدف بالأخص زيادة التصدير لصالح السعودية حيث استحوذت السعودية على النصيب الأكبر من قيمة صادراتها فى النصف الأول واستحوذت المملكة والجزائر على نصيب الأسد من مبيعات أكرو.

ولفت إلى أن الاتجاه نحو التصدير وافتتاح الفروع أو التوزيع المحلى يرجع إلى أسباب دفاعية لتحقيق مستهدفات الشركة فقط، ووفقًا للظروف المحلية و تباطؤ البنية التحتية فتتجه الشركة حاليًا نحو التصدير موضحًا أن فترة ما قبل 2016 كانت نسبة تصدير الشركة 80% ثم اتجهت الشركة الى التوزيع المحلى بنسبة 80% بعد 2016 نظرًا لانتعاش الطلب على منتجات البنية التحتية.

وأشار إلى سهولة التحول من التوزيع المحلى للتصدير والعكس نظرًا لتنوع الأسواق و الفروع التى تعمل بها الشركة.

وفقًا لنتائج الأعمال المجمعة للشركة حققت صافى أرباح قدره 235.8 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير إلى 30 يونيو 2023، مقابل 54.2 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق، لتقفز أرباحها بنسبة 334.4%.

وسجلت إيرادات قدرها 1.024 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الحالى، مقارنة 749.7 مليون جنيه فى القترة المقابلة، لتصعد أرباحها بمعدل 36.7%.

كتبت: مرام أشرف