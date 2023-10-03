ايكون توقع عقدين فى السعودية بقيمة 125 مليون ريال

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبدالحميد: معدلات التصدير ارتفعت إلى 54% بنهاية يونيو و”أكرو” تتوسع بأستراليا
تستهدف شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير“ايكون”، التوجه نحو التصدير خاصة للسوق السعودى، نظرًا للطلب الكبير منه، مع استكمال افتتاح الفروع والتوسع الخارجى عن طريق الشركات التابعة ومنها شركة أكرو.
كشف طارق عبد الحميد، مدير علاقات المستثمرين بشركة“ايكون”، أن الشركة وقعت عقدين بالسعودية بقيمة 125 مليون ريال سعودى سيظهر أثرهما بالربع الثالث من العام الجارى، على قائمة الدخل مما سينعش نتائج أعمال الشركة وأرباحها.
وقال فى تصريحات لـ”البورصة”، إن شركة أكرو التابعة ستفتح فرعها بأستراليا، على أن يكون نشاطه مخصصًا للبيع عبر رؤوس أموال صغيرة كونه للتوزيع فقط وليس للتصنيع.
أعلنت شركة“أكرو مصر” للشدات والسقالات المعدنية فى بيانها عن استهدافها التوسع فى السوق الأسترالية من خلال تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة بالأسهم بأستراليا، وبرأس مال قدره 50 ألف دولار أمريكى، على أن تساهم“أكرو مصر” بنسببة 95% من رأس مالها.
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على صعيد آخر، قررت الشركة أن تصفى وتغلق السجل التجارى لشركة“أكرو مسقط” القائمة فى عمان، والتى تساهم“أكرو مصر” فيها بنسبة 70% من إجمالى رأس مالها البالغ 150 ألف ريال عمانى.
وأشار طارق إلى أن الشركة تقوم بدراسة الأسواق الخارجية سواء العربية أو الأجنبية لترى الفرص الاستثمارية الممكنة بالاسواق وفقًا لاستراتيجية الشركة عن طريق شركاتها التابعة.
وأوضح أن فتح الفروع والتوسع خارجيًا يعتمد على قدرة التصنيع المحلى للشركة فى مصر وسعة استيعاب حجم العقود الموقعة خارجيًا بالفعل.
وكشف عبد الحميد أن الشركة حاليًا تتجه نحو التصدير عن طريق الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن نسبة التصدير ارتفعت من 14% إلى 54% من الإنتاج خلال الستة أشهر الاولى من العام الجارى، مشيرًا أنها تستهدف بالأخص زيادة التصدير لصالح السعودية حيث استحوذت السعودية على النصيب الأكبر من قيمة صادراتها فى النصف الأول واستحوذت المملكة والجزائر على نصيب الأسد من مبيعات أكرو.
ولفت إلى أن الاتجاه نحو التصدير وافتتاح الفروع أو التوزيع المحلى يرجع إلى أسباب دفاعية لتحقيق مستهدفات الشركة فقط، ووفقًا للظروف المحلية و تباطؤ البنية التحتية فتتجه الشركة حاليًا نحو التصدير موضحًا أن فترة ما قبل 2016 كانت نسبة تصدير الشركة 80% ثم اتجهت الشركة الى التوزيع المحلى بنسبة 80% بعد 2016 نظرًا لانتعاش الطلب على منتجات البنية التحتية.
وأشار إلى سهولة التحول من التوزيع المحلى للتصدير والعكس نظرًا لتنوع الأسواق و الفروع التى تعمل بها الشركة.
وفقًا لنتائج الأعمال المجمعة للشركة حققت صافى أرباح قدره 235.8 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير إلى 30 يونيو 2023، مقابل 54.2 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق، لتقفز أرباحها بنسبة 334.4%.
وسجلت إيرادات قدرها 1.024 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الحالى، مقارنة 749.7 مليون جنيه فى القترة المقابلة، لتصعد أرباحها بمعدل 36.7%.
كتبت: مرام أشرف
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