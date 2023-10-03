منتدى دل تكنولوجيز يستعرض التقنيات المعززة لاستعداد المؤسسات للمستقبل الرقمى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعقد منتدى دل تكنولوجيز، اليوم الإثنين، فى القاهرة، ليجمع قادة الأعمال وخبراء القطاع فى البنية التحتية الذكية وتقنيات وخدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والأمن السيبرانى.
ونظرًا لأهمية التحول الرقمى كونه أصبح على رأس أولويات الجهات الحكومية والشركات فى مصر، فقد جددت دل تكنولوجيز التزامها بتزويد عملائها بالتقنيات المتقدمة التى تعزز استمرارية الأعمال والنمو.
وسيستضيف منتدى دل تكنولوجيز ورش عمل وجلسات تعليمية وحلقات نقاشية حيث سيتناول المتحدثون مجموعة متنوعة من الموضوعات التى تعزز التحول الرقمى للمؤسسات وتسرع وتيرته.
كما سيتمكن المشاركين من معرفة المزيد حول أحدث تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعى، والسحابة المتعددة كخدمة، والتقنيات الحديثة والآمنة، وعمليات صنع القرار القائم على الذكاء الاصطناعى، واكتشاف أحدث منتجات وحلول الأمن السيبرانى من خلال جلسات فرعية تعليمية وتجارب تفاعلية.
وقال طارق هيبة، مدير عام الشركة فى مصر وليبيا:“لعبت شركة دل تكنولوجيز دورًا حاسمًا فى دعم التحول الرقمى فى مصر من خلال الابتكار والتعاون. نحن نؤمن بدور التكنولوجيا فى إطلاق العنان لإمكانات لا مثيل لها وخلق مستقبل أفضل للجميع. ويتيح منتدى دل تكنولوجيز الفرصة لتحسين مكانتنا كمستشارين موثوقين لعملائنا وشركائنا، بالإضافة إلى مساعدة الشركات المصرية فى رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل مزدهر”.
وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين فى الجلسة الافتتاحية، محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا فى دِل تكنولوجيز؛ وطارق هيبة، مدير عام الشركة فى مصر وليبيا، وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف المؤسسات فى قطاعات عدة مثل الرعاية الصحية والحكومة والخدمات المالية والتعليم.
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