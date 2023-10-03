منتدى دل تكنولوجيز يستعرض التقنيات المعززة لاستعداد المؤسسات للمستقبل الرقمى

MENAFN - Al-Borsa News) يعقد منتدى دل تكنولوجيز، اليوم الإثنين، فى القاهرة، ليجمع قادة الأعمال وخبراء القطاع فى البنية التحتية الذكية وتقنيات وخدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والأمن السيبرانى.

ونظرًا لأهمية التحول الرقمى كونه أصبح على رأس أولويات الجهات الحكومية والشركات فى مصر، فقد جددت دل تكنولوجيز التزامها بتزويد عملائها بالتقنيات المتقدمة التى تعزز استمرارية الأعمال والنمو.

وسيستضيف منتدى دل تكنولوجيز ورش عمل وجلسات تعليمية وحلقات نقاشية حيث سيتناول المتحدثون مجموعة متنوعة من الموضوعات التى تعزز التحول الرقمى للمؤسسات وتسرع وتيرته.

كما سيتمكن المشاركين من معرفة المزيد حول أحدث تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعى، والسحابة المتعددة كخدمة، والتقنيات الحديثة والآمنة، وعمليات صنع القرار القائم على الذكاء الاصطناعى، واكتشاف أحدث منتجات وحلول الأمن السيبرانى من خلال جلسات فرعية تعليمية وتجارب تفاعلية.

وقال طارق هيبة، مدير عام الشركة فى مصر وليبيا:“لعبت شركة دل تكنولوجيز دورًا حاسمًا فى دعم التحول الرقمى فى مصر من خلال الابتكار والتعاون. نحن نؤمن بدور التكنولوجيا فى إطلاق العنان لإمكانات لا مثيل لها وخلق مستقبل أفضل للجميع. ويتيح منتدى دل تكنولوجيز الفرصة لتحسين مكانتنا كمستشارين موثوقين لعملائنا وشركائنا، بالإضافة إلى مساعدة الشركات المصرية فى رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل مزدهر”.

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين فى الجلسة الافتتاحية، محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا فى دِل تكنولوجيز؛ وطارق هيبة، مدير عام الشركة فى مصر وليبيا، وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف المؤسسات فى قطاعات عدة مثل الرعاية الصحية والحكومة والخدمات المالية والتعليم.