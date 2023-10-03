السياحة: الحكومة تقدم العديد من التيسيرات لجذب الاستثمار في مختلف المجالات

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي، حرص الحكومة المصرية على تقديم العديد من التيسيرات لجذب الاستثمار في مختلف المجالات من أبرزها السياحة، مشيرة إلى أن المقصد المصري يعد نموذجاً فريداً للاستثمار السياحي لما يمتلكه من المقومات السياحية التي تكفل للمستثمر في مجال السياحة نجاح استثماراته.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر“بناء جسور التعاون المشترك والتبادل التجاري للاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي” الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة، والذي يٌعقد في إطار مؤتمر“الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي.. الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات” الذي سوف يُعقد في نهاية شهر أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت شلبي أن العالم يمر بمجموعة من التحديات والأزمات تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدول وخاصة الدول النامية، مشيرة إلى أنه يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال مد جسور التعاون الدولي بوجه عام والعربي والإفريقي بشكل خاص، لاسيما في ظل ما تمتلكه الدول العربية والإفريقية من ثروات طبيعية وبشرية غنية ومتنوعة وبالتالي فإن التكامل بين هذه الدول سوف يتيح الاستفادة المثلى من هذه الثروات.

وقالت إنه إيماناً بأهمية السياحة للاقتصاد القومي المصري ودورها كمورد هام للنقد الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية فإن الحكومة المصرية بأسرها تساند القطاع السياحي وتعمل على دعم صناعة السياحة على مختلف الأصعدة، كما أن الاستقرار في مصر والبنية التحتية التي تحرص الحكومة على الاستمرار في تطويرها من أهم عوامل جذب الاستثمار السياحي، فضلاً عن أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تعتمد على تحسين مناخ الاستثمار السياحي لتحقيق هدفها الطموح بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأكدت أن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لا تألو جهداً في توفير كافة العوامل التي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار السياحي والتي من بينها العمل على جعل التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي أكثر مرونة ومواكبة للمتغيرات، وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المشروعات السياحية، منوهة بأن الوزارة قامت مؤخراً بإصدار تراخيص لعدد من المنشآت الفندقية في محافظات سياحية مختلفة لزيادة الطاقة الاستيعابية لها بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

كما أشارت إلى لقائها الأسبوع الماضي بمسئولي مجموعة من سلاسل الفنادق العالمية خلال مشاركتها في فعاليات قمة“مستقبل الضيافة” التي أٌقيمت بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، والذين أشادوا بالتطور الذي تشهده السياحة في مصر، معربين عن تطلعهم بالتعامل مع المطورين السياحيين المصريين والتوسع في العلامات التجارية الخاصة بهم في مصر.

واختتمت نائب الوزير كلمتها بدعوة جميع شركاء المهنة للتعاون مع الوزارة لاستغلال فرص الاستثمار السياحي خاصة في المناطق الواعدة مثل المناطق المحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة، ومطار سفنكس، والأقصر، وأسوان، وهو ما يؤدى بدوره إلى دفع التنمية الاقتصادية والمجتمعية.





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