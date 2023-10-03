الإسكان الاجتماعى يتعاون مع QNB لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 2 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وبنك QNB الأهلى بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقارى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل.

وقام بالتوقيع كل من مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك QNB الأهلى.

وأوضحت مى عبد الحميد، أن بنك QNB الأهلى من الشركاء المهمين للصندوق فى مجال تقديم وإتاحة التمويل العقارى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التى يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويل عقارى جديد للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التى يطرحها الصندوق بقيمة 2 مليار جنيه من قبل بنك QNB الأهلى، وبذلك يصبح إجمالى المبلغ المخصص للتمويل العقارى من البنك للعملاء التابعين للصندوق 5 مليارات جنيه.

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذى لـQNB الأهلى، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى يأتى استكمالًا للجهود التى بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات دعم التمويل العقارى لجميع العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 7% و8%، بما يساهم فى مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.

وأعرب عن تقديره للدور الذى يقوم به صندوق الإسكان فى تلبية احتياجات الشباب الطامحين للحصول على وحدات سكنية فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص QNB الأهلى على دعم مبادرات التمويل العقارى منذ انطلاقها تماشياً مع توجيهات البنك المركزى المصرى.

وأضاف أن البنك حقق نجاحًا استثنائيًا فى قطاع التمويل العقارى الذى حقق نموا بنسبة 67% فى عام 2022، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 5.5 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 24.000 عميل، بالإضافة إلى طرح قروض عقارية مصممة للاستجابة لمتطلبات العملاء وباقة من الخدمات والمنتجات المصرفية لدعم تمويل العقارات، مشددا على خطة البنك فى تعزيز خدمات التمويل العقارى للأفراد على المدى القريب.