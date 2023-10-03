الإسكان الاجتماعى يتعاون مع QNB لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 2 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وبنك QNB الأهلى بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقارى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل.
وقام بالتوقيع كل من مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذى لبنك QNB الأهلى.
وأوضحت مى عبد الحميد، أن بنك QNB الأهلى من الشركاء المهمين للصندوق فى مجال تقديم وإتاحة التمويل العقارى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التى يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”.
وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويل عقارى جديد للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التى يطرحها الصندوق بقيمة 2 مليار جنيه من قبل بنك QNB الأهلى، وبذلك يصبح إجمالى المبلغ المخصص للتمويل العقارى من البنك للعملاء التابعين للصندوق 5 مليارات جنيه.
وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذى لـQNB الأهلى، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى يأتى استكمالًا للجهود التى بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات دعم التمويل العقارى لجميع العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 7% و8%، بما يساهم فى مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.
وأعرب عن تقديره للدور الذى يقوم به صندوق الإسكان فى تلبية احتياجات الشباب الطامحين للحصول على وحدات سكنية فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص QNB الأهلى على دعم مبادرات التمويل العقارى منذ انطلاقها تماشياً مع توجيهات البنك المركزى المصرى.
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وأضاف أن البنك حقق نجاحًا استثنائيًا فى قطاع التمويل العقارى الذى حقق نموا بنسبة 67% فى عام 2022، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 5.5 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 24.000 عميل، بالإضافة إلى طرح قروض عقارية مصممة للاستجابة لمتطلبات العملاء وباقة من الخدمات والمنتجات المصرفية لدعم تمويل العقارات، مشددا على خطة البنك فى تعزيز خدمات التمويل العقارى للأفراد على المدى القريب.
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