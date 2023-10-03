أوراسكوم للاستثمار تبيع تابعة في البرازيل بقيمة 17.9 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن إتمام صفقة بيع الشركات التابعة المالكة للوحدات العقارية الكائنة في مبنى باتيو فيكتور مالزوني بمدينة ساو باولو في البرازيل بإجمالي 17.88 مليون دولار.

وتعتزم الشركة ضخ حصيلة البيع لتمويل استثمارات الشركة في قطاع تنمية المقاصد السياحية والطاقة المتجددة.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، دراسة القيمة العادلة لشركتها التابعة في البرازيل“L.O.K.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA”.

وبلغت القيمة العادلة لإجمالي حقوق مساهمي الشركة التابعة في البرازيل نحو 266 مليون جنيه.

ووافق مجلس الإدارة على العرض المقدم لشراء الأصول عن طريق بيع 100% من الأسهم المملوكة للشركة في الشركات المالكة للأصول.

وتراجعت أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بنسبة 18.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 86.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 105.3 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.

وكانت قررت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة المملوكة لها في هولاندا والبرازيل.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم إعادة الهيكلة على مرحلة أو عدة مراحل، بما في ذلك نقل الأصول من وإلى شركات تابعة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وكانت قررت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تأسيس شركة تابعة للعمل في مجال المشاركة في الشركات والإدارة تحت اسم Nubay FZCO (نوباي).

وأوضحت الشركة، أن رأس المال المدفوع للشركة الجديدة سيكون 500 ألف درهم بقيمة أسمية 1000 درهم للسهم.

وأشارت إلى أن حصة أوراسكوم للاستمار من المقرر أن تكون 57% من رأس المال.

وتراجعت أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بنسبة 97% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 13 مليون جنيه، مقارنة بربح 448.9 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.

وكانت ارتفعت أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 108.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 86.5 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وزادت إيرادات الشتغيل لتصل 38 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 8.06 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان كشف مروان حسين، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن الشركة تعتزم الاستثمار فى قطاعات الطاقة والسياحة والنقل فى أوزبكستان.

وأوضح فى تصريحات لـ”البورصة”، أن العمل فى قطاع النقل سيخص فقط وسائل النقل التى تعمل بالطاقة الكهربائية، مؤكدًَا أن اختيار اوزبكستان جاء بعد دراسة الشركة للفرص الاستثمارية بعدة دول والأقرب منها للتنفيذ، ويتماشى مع خطة الشركة.

وأشار الى أن“أوراسكوم للاستثمار”، تسعى للتوسع وزيادة حجم استثماراتها، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى ككل وأن إجمالى قيمة الاستثمارات المخطط ضخها من عائلة ساويرس يبلغ 1.2 مليار جنيه منها جزء يخص الشركة“رافضًا الإفصاح عنه”.

واجتمع نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف منذ أيام، لمناقشة خطة الشركة الاستثمارية فى البلاد خلال الفترة المقبلة.

واتفق الجانبان على وضع اتفاقيات للعمل المشترك مع تخطيط الشركة لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة فى أوزبكستان تزيد قيمتها على 1.2 مليار دولار، وتشمل استثمارات عائلة ساويرس بالبلاد مشاريع بقطاع الأغذية والمشروبات والتعدين وإنشاء وإدارة المجمعات الفندقية الحديثة، وبناء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبدأت الشركة خلال الشهر الجارى خطة لإعادة هيكلة الاستثمارات الخارجية فى البرازيل وهولندا، على أن يتم إعادة الهيكلة على عدة مراحل، بما فى ذلك نقل الأصول من وإلى شركات تابعة وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، بحسب ما ذكرته الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية.

يشار إلى أن أوراسكوم للاستثمار القابضة حققت أرباحاً بقيمة 428.04 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 861.22 مليون جنيه فى 2021.