أوراسكوم للاستثمار تبيع تابعة في البرازيل بقيمة 17.9 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن إتمام صفقة بيع الشركات التابعة المالكة للوحدات العقارية الكائنة في مبنى باتيو فيكتور مالزوني بمدينة ساو باولو في البرازيل بإجمالي 17.88 مليون دولار.
وتعتزم الشركة ضخ حصيلة البيع لتمويل استثمارات الشركة في قطاع تنمية المقاصد السياحية والطاقة المتجددة.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، دراسة القيمة العادلة لشركتها التابعة في البرازيل“L.O.K.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA”.
وبلغت القيمة العادلة لإجمالي حقوق مساهمي الشركة التابعة في البرازيل نحو 266 مليون جنيه.
ووافق مجلس الإدارة على العرض المقدم لشراء الأصول عن طريق بيع 100% من الأسهم المملوكة للشركة في الشركات المالكة للأصول.
وتراجعت أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بنسبة 18.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 86.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 105.3 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
وكانت قررت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إعادة هيكلة بعض الشركات التابعة المملوكة لها في هولاندا والبرازيل.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم إعادة الهيكلة على مرحلة أو عدة مراحل، بما في ذلك نقل الأصول من وإلى شركات تابعة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وكانت قررت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تأسيس شركة تابعة للعمل في مجال المشاركة في الشركات والإدارة تحت اسم Nubay FZCO (نوباي).
وأوضحت الشركة، أن رأس المال المدفوع للشركة الجديدة سيكون 500 ألف درهم بقيمة أسمية 1000 درهم للسهم.
وأشارت إلى أن حصة أوراسكوم للاستمار من المقرر أن تكون 57% من رأس المال.
وتراجعت أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بنسبة 97% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 13 مليون جنيه، مقارنة بربح 448.9 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
وكانت ارتفعت أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 108.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 86.5 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.
وزادت إيرادات الشتغيل لتصل 38 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 8.06 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وكان كشف مروان حسين، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن الشركة تعتزم الاستثمار فى قطاعات الطاقة والسياحة والنقل فى أوزبكستان.
وأوضح فى تصريحات لـ”البورصة”، أن العمل فى قطاع النقل سيخص فقط وسائل النقل التى تعمل بالطاقة الكهربائية، مؤكدًَا أن اختيار اوزبكستان جاء بعد دراسة الشركة للفرص الاستثمارية بعدة دول والأقرب منها للتنفيذ، ويتماشى مع خطة الشركة.
وأشار الى أن“أوراسكوم للاستثمار”، تسعى للتوسع وزيادة حجم استثماراتها، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى ككل وأن إجمالى قيمة الاستثمارات المخطط ضخها من عائلة ساويرس يبلغ 1.2 مليار جنيه منها جزء يخص الشركة“رافضًا الإفصاح عنه”.
واجتمع نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف منذ أيام، لمناقشة خطة الشركة الاستثمارية فى البلاد خلال الفترة المقبلة.
واتفق الجانبان على وضع اتفاقيات للعمل المشترك مع تخطيط الشركة لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة فى أوزبكستان تزيد قيمتها على 1.2 مليار دولار، وتشمل استثمارات عائلة ساويرس بالبلاد مشاريع بقطاع الأغذية والمشروبات والتعدين وإنشاء وإدارة المجمعات الفندقية الحديثة، وبناء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبدأت الشركة خلال الشهر الجارى خطة لإعادة هيكلة الاستثمارات الخارجية فى البرازيل وهولندا، على أن يتم إعادة الهيكلة على عدة مراحل، بما فى ذلك نقل الأصول من وإلى شركات تابعة وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، بحسب ما ذكرته الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية.
يشار إلى أن أوراسكوم للاستثمار القابضة حققت أرباحاً بقيمة 428.04 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 861.22 مليون جنيه فى 2021.
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