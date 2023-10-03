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غاز مصر تنفق كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغة 1.28 مليار جنيه

10/3/2023 3:06:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنفقت شركة غاز مصر، كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغة 1.28 مليار جنيه، والتي تم قيدها في 26 أكتوبر 2022.

وأوضحت الشركة، أنها أنفقت نحو 835 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأسمال في تمويل مشروعات، و442 مليون جنيه في شراء خامات للمشروعات، و4 مليون جنيه لشراء أصول للمشروعات.

وأضافت الشركة أن نسبة إنجاز المشروعات بلغت 60%.

وارتفعت أرباح شركة غاز مصر، بنسبة 18.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 122.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 103.5 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى لتصل 2.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات 3.06 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وكان وافق مجلس إدارة شركة غاز مصر على تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت الشركة، أن التعديل يتمثل في ضم المحاسب“نيفيان محسن أحمد محمد وهبه” المدير العام للنظم المالية بالشركة القابضة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن“الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية“إيجاس”.

وكانت وافقت البورصة على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة غاز مصر من مليار جنيه إلى ملياري جنيه.

كما تقرر قيد تعديل غرض غاز مصر في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة الرئيسى وهي:

“تصنيع و بيع مواسير البولي ايثلين والمعدات والخامات المستخدمة والمرتبطة بها، واستيراد خامات البولي إيثلين ومستلزمات ومعدات ومهمات إنتاجة وتصنيعه وجميع ما يستلزمه، وتصدير فائض إنتاجها من مواسير البولي إيثلين للأسواق الخارجية”.

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