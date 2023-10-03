غاز مصر تنفق كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغة 1.28 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنفقت شركة غاز مصر، كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغة 1.28 مليار جنيه، والتي تم قيدها في 26 أكتوبر 2022.
وأوضحت الشركة، أنها أنفقت نحو 835 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأسمال في تمويل مشروعات، و442 مليون جنيه في شراء خامات للمشروعات، و4 مليون جنيه لشراء أصول للمشروعات.
وأضافت الشركة أن نسبة إنجاز المشروعات بلغت 60%.
وارتفعت أرباح شركة غاز مصر، بنسبة 18.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 122.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 103.5 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى لتصل 2.1 مليار جنيه، مقابل إيرادات 3.06 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة غاز مصر على تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة.
وأوضحت الشركة، أن التعديل يتمثل في ضم المحاسب“نيفيان محسن أحمد محمد وهبه” المدير العام للنظم المالية بالشركة القابضة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن“الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية“إيجاس”.
وكانت وافقت البورصة على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة غاز مصر من مليار جنيه إلى ملياري جنيه.
كما تقرر قيد تعديل غرض غاز مصر في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة الرئيسى وهي:
“تصنيع و بيع مواسير البولي ايثلين والمعدات والخامات المستخدمة والمرتبطة بها، واستيراد خامات البولي إيثلين ومستلزمات ومعدات ومهمات إنتاجة وتصنيعه وجميع ما يستلزمه، وتصدير فائض إنتاجها من مواسير البولي إيثلين للأسواق الخارجية”.
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