اقتصاد أبوظبي ينمو 3.5% في الربع الثاني من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من قفزة في نمو الاقتصاد غير النفطي بـ12.3%، بحسب مكتب أبوظبي للإعلام
أبرز بيانات اقتصاد إمارة أبوظبي في الربع الثاني:
القطاعات غير النفطية اتسعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 53.7% بالربع الثاني.
قطاع التشييد والبناء ينمو 19.1% على أساس سنوي، وقطاع التصنيع يرتفع 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
نمو القطاع المالي بأعلى مستوى منذ عام 2014 بنسبة 29.7%.
اقتصاد الشرق
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