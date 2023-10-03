Tuesday, 03 October 2023 10:50 GMT

اقتصاد أبوظبي ينمو 3.5% في الربع الثاني من 2023

10/3/2023 3:06:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من قفزة في نمو الاقتصاد غير النفطي بـ12.3%، بحسب مكتب أبوظبي للإعلام

أبرز بيانات اقتصاد إمارة أبوظبي في الربع الثاني:

القطاعات غير النفطية اتسعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 53.7% بالربع الثاني.

قطاع التشييد والبناء ينمو 19.1% على أساس سنوي، وقطاع التصنيع يرتفع 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

نمو القطاع المالي بأعلى مستوى منذ عام 2014 بنسبة 29.7%.

اقتصاد الشرق

MENAFN03102023000202011048ID1107177807

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث