23 أكتوبر.. نهاية حق توزيع جنيه لسهم الدولية للمحاصيل

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة جنيه لشركة“الدولية للمحاصيل الزراعية” بنهاية جلسة يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري.

وتقرر التوزيع النقدي على قسطين: القسط الأول قيمته 0.50 جنيه مصري ويتم صرفه بدءاً من والقسط الثاني قيمته 0.50 جنيه مصري ويتم صرفه بدءاً من 20 ديسمبر.

وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 178.4% خلال العام المالي الماضي، لتصل 440.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 158.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 2.34 مليار جنيه، مقابل 542.9 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وكشفت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، أنها سوف تقوم بزيادة حصتها في شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية من 0.203% إلى 8.46%، اعتباراً من الاكتتاب الذي سيتم ابتداءً من 24 أغسطس الجاري.

وأوضحت الشركة، أنها سوق تقوم بشراء 5.57 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 41.77 مليون جنيه بسعر 7.5 جنيه للسهم.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، على تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.

وتقرر تعديل المواد 4 من النظام الأساسي والخاصة بمحل الشركة ومقرها.

وكانت قررت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، رفع حصتها في أسهم شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.

وأوضحت الشركة، أنها ستقوم بشراء 6542 سهماً من أبو زعبل للأسمدة لترتفع حصتها بالشركة من 0.1855% إلى 0.2018%.

وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية من 168 مليون جنيه إلى 184.8 مليون جنيه.

وأوضحت البورصة،أن الزيادة قدرها 16.807 مليون جنيه مصري بإصدار عدد 8.403 مليون سهم بقيمة اسمية و قدرها 2 جنيه للسهم، (بواقع 0.1000000095 مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة ) تمويلًا من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة وفقا للقوائم المالية المنتهية في يونيو 2022.

ويشار إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.1000000095 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلي) لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 5 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 6 يوليو المقبل كما يلي : 92,439,658 سهم.

وكانت قررت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة باغلاق جلسة 5 يوليو المقبل.

وتقرر توزيع الأسهم المجانبية بواقع 0.1 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة، اعتبارًا من يوم 6 يوليو المقبل.

وكانت تقدمت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 168 مليون جنيه إلى 184.87 مليون جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة 16.8 مليون جنيه بإصدار عدد 8.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم، تمويلاً من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة في القوائم المالية عن الفترة المنتهية في يونيو 2022.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح زيادة رأس المال المصدر لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، من 168.07 مليون جنيه إلى 184.87 مليون جنيه، بزيادة قدرها 16.8 مليون جنيه.

وأضافت الشركة أنه سيتم تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة في القوائم المالية 2022.

وكان مجلس إدارة الدولية للمحاصيل الزراعية، قرر زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عبر توزيع أسهم المجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم أصلية، ليصبح رأس المال بعد الزيادة مقسماً على 92.43 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

وكانت اتفقت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية مبدئيًا على بيع مساحة 43 ألف متر مربع من الأرض المخصصة لها بالمرحلة الرابعة في المنطقة الصناعية بـ”جمصة” لشركة إبدأ للصناعات الكيماوية التابعة لها.

وقالت الشركة إنه جاري التفاوض بين الشركتين للاتفاق على قواعد وشروط الصفقة، وذلك لإقامة مشروع إنتاج أسمدة متخصصة واضافات أعلاف.

وتملك شركة الدولية للمحاصيل الزراعية 59% من شركة ابدأ للصناعات الكيماوية والبالغة نحو 295 مليون جنيه.

ويذكر أن الدولية وافقت على المساهمة في تأسيس شركة“ابدأ” للصناعات الكيماوية برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن نسبة مساهمة الشركة الجديدة تتوزيع ما بين 59% للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، و40% لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، و1% للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات.

وأضافت الشركة أن الشركة الجديدة بغرض إدراة المشروعات الصناعية وكافة الأغراض المرتبطة بها على قدر الإمكان والاستيراد والتصدير.

واقترح المجلس إبرام عقود معاوضة مع 7 شركات وهي“الدولية للمحاصيل الزراعية، وأبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، وأجرين سيرف للخدمات والاستشارات، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والنيل للزراعة والصناعات الغذائية، وأسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية، والدولية للأسمدة“آل الجبلي”.



