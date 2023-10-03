تراجع مؤشر نيكي رغم تحسن معنويات كبرى الشركات المصنعة في اليابان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في أولى جلسات الأسبوع، رغم تحسن معنويات كبرى الشركات المصنعة في البلاد خلال الربع الثالث.
وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.31% إلى 31759 نقطة عند الإغلاق، بينما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.39% إلى 2314 نقطة.
وأوضحت نتائج استطلاع“تانكان” الفصلي الصادر عن بنك اليابان ارتفاع قراءة مؤشر ثقة كبار المُصنعين في البلاد من 5 نقاط في يونيو، إلى 9 نقاط في سبتمبر، ليظهر تحسناً للربع الثاني على التوالي، متجاوزاً توقعات الأسواق بزيادة المؤشر إلى 6 نقاط فقط.
وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية من 23 نقطة إلى 27 نقطة خلال نفس الفترة، ليسجل أعلى قراءة منذ نوفمبر عام 1991.
وأوضحت نتائج تقرير منفصل، تراجع القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي من 49.6 نقطة في أغسطس إلى 48.5 نقطة في سبتمبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.
وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.19% إلى 149.63 ين.
أرقام
MENAFN03102023000202011048ID1107177805
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.