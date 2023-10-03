تراجع مؤشر نيكي رغم تحسن معنويات كبرى الشركات المصنعة في اليابان

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في أولى جلسات الأسبوع، رغم تحسن معنويات كبرى الشركات المصنعة في البلاد خلال الربع الثالث.

وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.31% إلى 31759 نقطة عند الإغلاق، بينما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.39% إلى 2314 نقطة.

وأوضحت نتائج استطلاع“تانكان” الفصلي الصادر عن بنك اليابان ارتفاع قراءة مؤشر ثقة كبار المُصنعين في البلاد من 5 نقاط في يونيو، إلى 9 نقاط في سبتمبر، ليظهر تحسناً للربع الثاني على التوالي، متجاوزاً توقعات الأسواق بزيادة المؤشر إلى 6 نقاط فقط.

وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية من 23 نقطة إلى 27 نقطة خلال نفس الفترة، ليسجل أعلى قراءة منذ نوفمبر عام 1991.

وأوضحت نتائج تقرير منفصل، تراجع القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي من 49.6 نقطة في أغسطس إلى 48.5 نقطة في سبتمبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.19% إلى 149.63 ين.

أرقام