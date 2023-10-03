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التنمية الصيني يقدم 74 مليار دولار قروضا لقطاع النقل منذ بداية العام

10/3/2023 3:05:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كثف بنك التنمية الصيني، دعمه المالي لبناء البنية التحتية والتنمية الخضراء لقطاع النقل في البلاد.

وقال البنك، إنه قد أصدر بالفعل قروضا تزيد قيمتها على 530 مليار يوان (نحو 73.82 مليار دولار) لقطاع النقل منذ بداية العام الجاري.

ودعمت القروض بشكل أساسي مجموعة من مشاريع البنية التحتية الرئيسية للنقل في مجالات مثل السكك الحديدية والطرق البرية والممرات المائية والنقل الحضري وركائز الشحن لمركبات الطاقة الجديدة.

كما تم استخدام القروض أيضا لتعزيز التحول الأخضر والمنخفض الكربون لوسائل النقل في البلاد وتطوير نظام نقل شامل حديث.

أ ش أ

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