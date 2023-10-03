التنمية الصيني يقدم 74 مليار دولار قروضا لقطاع النقل منذ بداية العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كثف بنك التنمية الصيني، دعمه المالي لبناء البنية التحتية والتنمية الخضراء لقطاع النقل في البلاد.
وقال البنك، إنه قد أصدر بالفعل قروضا تزيد قيمتها على 530 مليار يوان (نحو 73.82 مليار دولار) لقطاع النقل منذ بداية العام الجاري.
ودعمت القروض بشكل أساسي مجموعة من مشاريع البنية التحتية الرئيسية للنقل في مجالات مثل السكك الحديدية والطرق البرية والممرات المائية والنقل الحضري وركائز الشحن لمركبات الطاقة الجديدة.
كما تم استخدام القروض أيضا لتعزيز التحول الأخضر والمنخفض الكربون لوسائل النقل في البلاد وتطوير نظام نقل شامل حديث.
أ ش أ
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