2.9 تريليون دولار قيمة صناديق الاستثمار الخاصة في الصين بنهاية أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن قيمة الصناديق الاستثمارية الخاصة في الصين بلغت 20.82 تريليون يوان (نحو 2.9 تريليون دولار) في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وبحسب بيانات جمعية إدارة الأصول، كان هناك 152961 صندوقاً استثمارياً خاصاً مسجلاً في البلاد بنهاية أغسطس الماضي، تُدار من قبل 21948 مؤسسة معنية.

وبشكل تفصيلي؛ احتلت الصناديق الاستثمارية في الأسهم الصدارة بين مجموعة الصناديق المذكورة بواقع 11.2 تريليون يوان، تلتها صناديق الأوراق المالية.

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