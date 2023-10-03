2.9 تريليون دولار قيمة صناديق الاستثمار الخاصة في الصين بنهاية أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن قيمة الصناديق الاستثمارية الخاصة في الصين بلغت 20.82 تريليون يوان (نحو 2.9 تريليون دولار) في نهاية شهر أغسطس الماضي.
وبحسب بيانات جمعية إدارة الأصول، كان هناك 152961 صندوقاً استثمارياً خاصاً مسجلاً في البلاد بنهاية أغسطس الماضي، تُدار من قبل 21948 مؤسسة معنية.
وبشكل تفصيلي؛ احتلت الصناديق الاستثمارية في الأسهم الصدارة بين مجموعة الصناديق المذكورة بواقع 11.2 تريليون يوان، تلتها صناديق الأوراق المالية.
أ ش أ
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