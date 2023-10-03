4 تريليونات دولار قيمة صناديق الاكتتاب العام في الصين بنهاية أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول، أن الأصول الخاضعة للإدارة من قبل صناديق الاكتتاب العام في الصين بلغ إجماليها 28.71 تريليون يوان (نحو 4 تريليونات دولار) بحلول نهاية أغسطس 2023.
وقالت الجمعية، إنه حتى نهاية أغسطس الماضي كان هناك ما مجموعه 11111 صندوقا للاكتتاب العام تديرها 144 شركة لإدارة الصناديق.
وكشفت البيانات، أن قيمة الصناديق المغلقة قاربت 3.77 تريليون يوان، فيما بلغت قيمة الصناديق المفتوحة نحو 24.94 تريليون يوان.
من بين الشركات الـ144 لإدارة الصناديق، هناك 48 شركة ذات تمويل أجنبي و96 شركة محلية، وفقا للجمعية.
أ ش أ
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