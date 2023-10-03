4 تريليونات دولار قيمة صناديق الاكتتاب العام في الصين بنهاية أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول، أن الأصول الخاضعة للإدارة من قبل صناديق الاكتتاب العام في الصين بلغ إجماليها 28.71 تريليون يوان (نحو 4 تريليونات دولار) بحلول نهاية أغسطس 2023.

وقالت الجمعية، إنه حتى نهاية أغسطس الماضي كان هناك ما مجموعه 11111 صندوقا للاكتتاب العام تديرها 144 شركة لإدارة الصناديق.

وكشفت البيانات، أن قيمة الصناديق المغلقة قاربت 3.77 تريليون يوان، فيما بلغت قيمة الصناديق المفتوحة نحو 24.94 تريليون يوان.

من بين الشركات الـ144 لإدارة الصناديق، هناك 48 شركة ذات تمويل أجنبي و96 شركة محلية، وفقا للجمعية.

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