وزير الطاقة التركي: سنبدأ خلال هذا الأسبوع تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي

وأضاف خلال مؤتمر أديبك في أبوظبي“خلال هذا الأسبوع سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادرا على نقل نصف مليون برميل تقريبا للأسواق العالمية”.

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