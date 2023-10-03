تشغيل خط أنابيب العراق تركيا خلال الأسبوع الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير الطاقة تركيا ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الاثنين، إن خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق جاهز لاستئناف التشغيل بعد أضرار لحقت به بسبب زلزال مدمر شهدته المنطقة في فبراير.
وأضاف خلال مؤتمر أديبك في أبوظبي“خلال هذا الأسبوع سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادرا على نقل نصف مليون برميل تقريبا للأسواق العالمية”.
وتابع قائلا إن بلاده تشكل مسارا موثوقا لنقل النفط والغاز.
رويترز
MENAFN03102023000202011048ID1107177801
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.