Tuesday, 03 October 2023 05:57 GMT

تشغيل خط أنابيب العراق تركيا خلال الأسبوع الجاري

10/3/2023 3:05:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير الطاقة تركيا ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الاثنين، إن خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق جاهز لاستئناف التشغيل بعد أضرار لحقت به بسبب زلزال مدمر شهدته المنطقة في فبراير.

وأضاف خلال مؤتمر أديبك في أبوظبي“خلال هذا الأسبوع سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادرا على نقل نصف مليون برميل تقريبا للأسواق العالمية”.

وتابع قائلا إن بلاده تشكل مسارا موثوقا لنقل النفط والغاز.

رويترز


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