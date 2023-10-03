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الغذاء العالمى: كل تراجع 1% بالموازنة تعنى إضافة 400 جائع عالميًا

10/3/2023 3:05:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حثت سيندى ماكين مدير عام برنامج الغذاء العالمى، التابع للأمم المتحدة، الدول المانحة على تعظيم إسهاماتها فى تمويل أنشطة البرنامج.

وقالت، عقب مشاركتها فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة:“الأمر المؤسف هو اعتذار بعض كبار المانحين للبرنامج عن تقديم المزيد من الدعم التمويلى بينما أبلغ آخرون بأن إسهامهم فى موازنة البرنامج للعام 2024 ستكون أقل من المعتاد”.

وكشفت عن أن كل تراجع نسبته 1% فى موازنة البرنامج للعام القادم ستؤدى إلى إلحاق 400 ألف إنسان حول العالم بقاطرة الجوع والهلاك المحقق.

وأشارت إلى أن حجم العجز التمويلى فى ميزانية البرنامح للعام الجارى بلغت 60%؛ وهى النسبة الأكبر فى تاريخ البرنامج الذى تأسس قبل ستون عاما.

وتتوقع التقارير الصادرة عن برنامج الغذاء العالمى، دخول 24 مليون انسان فى العالم إلى مرحلة خطيرة من الجوع خلال الاثنا عشر شهرا القادمة، وبدرجة تستدعى التدخل الطارىء من جانب وكالات الغذاء المتخصصة وفى مقدمتها برنامج الغذاء العالمى.

وترى التقارير كذلك، أن ارتفاع أعداد الجائعين فى العالم سيكون أعلى بنسبة 50% خلال العام 2024-2025 عن معدلات ارتفاعها الطبيعى.

أ ش أ

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