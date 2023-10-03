الغذاء العالمى: كل تراجع 1% بالموازنة تعنى إضافة 400 جائع عالميًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حثت سيندى ماكين مدير عام برنامج الغذاء العالمى، التابع للأمم المتحدة، الدول المانحة على تعظيم إسهاماتها فى تمويل أنشطة البرنامج.
وقالت، عقب مشاركتها فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة:“الأمر المؤسف هو اعتذار بعض كبار المانحين للبرنامج عن تقديم المزيد من الدعم التمويلى بينما أبلغ آخرون بأن إسهامهم فى موازنة البرنامج للعام 2024 ستكون أقل من المعتاد”.
وكشفت عن أن كل تراجع نسبته 1% فى موازنة البرنامج للعام القادم ستؤدى إلى إلحاق 400 ألف إنسان حول العالم بقاطرة الجوع والهلاك المحقق.
وأشارت إلى أن حجم العجز التمويلى فى ميزانية البرنامح للعام الجارى بلغت 60%؛ وهى النسبة الأكبر فى تاريخ البرنامج الذى تأسس قبل ستون عاما.
وتتوقع التقارير الصادرة عن برنامج الغذاء العالمى، دخول 24 مليون انسان فى العالم إلى مرحلة خطيرة من الجوع خلال الاثنا عشر شهرا القادمة، وبدرجة تستدعى التدخل الطارىء من جانب وكالات الغذاء المتخصصة وفى مقدمتها برنامج الغذاء العالمى.
وترى التقارير كذلك، أن ارتفاع أعداد الجائعين فى العالم سيكون أعلى بنسبة 50% خلال العام 2024-2025 عن معدلات ارتفاعها الطبيعى.
أ ش أ
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