عمومية القاهرة للاستثمار تُقر توزيع 140 مليون جنيه على المساهمين

MENAFN - Al-Borsa News) صدقت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، على مشروع توزيع الأرباح من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن العام المالي للشركة المنتهي في أغسطس الماضي.

وأوضحت الشركة، أن المشروع يتضمن توزيع 140 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 0.24 جنيه للسهم.

وأضافت أن صرف الكوبون سيكون خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وقررت العمومية شراء حصة محمد السيد سليمان وهي 5 آلاف سهم بقيمة 50 ألف جنيه تعادل نسبة 0.5% من أسهم شركة المصرية لنظم التعليم التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية تمهيدًا للتصفية ونقل ملكية جميع أصولها إلى سيرا للتعليم.

اقترحت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 140 مليون جنيه نقدًا، بواقع 0.24 جنيه للسهم الواحد، تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي الماضي.

وقررت الشركة دعوة الجمعية العامة العادي يوم 1 أكتوبر المقبل؛ للنظر في توزيعات الأرباح، والتصديق على شراء حصة محمد السيد سليمان بنسبة 0.5% من أسهم شركة المصرية لنظم التعليم“التابعة”، لاستكمال الاستحواذ على 100% من أسهم الشركة ونقل أصولها إلى القاهرة للاستثمار تمهيدًا لتصفية الشركة.

وتراجعت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بنسبة 15.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل372.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 441 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 2 مليار جنيه، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.

وكانت ارتفعت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 112.2 مليون جنيه ، مقابل ربح 100.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 632.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات 430 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وكانت ارتفعت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 13% خلال العام المالي الماضي للشركة، لتصل 373.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 330.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 1.71 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.39 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.