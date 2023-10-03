عمومية القاهرة للاستثمار تُقر توزيع 140 مليون جنيه على المساهمين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صدقت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، على مشروع توزيع الأرباح من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن العام المالي للشركة المنتهي في أغسطس الماضي.
وأوضحت الشركة، أن المشروع يتضمن توزيع 140 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 0.24 جنيه للسهم.
وأضافت أن صرف الكوبون سيكون خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وقررت العمومية شراء حصة محمد السيد سليمان وهي 5 آلاف سهم بقيمة 50 ألف جنيه تعادل نسبة 0.5% من أسهم شركة المصرية لنظم التعليم التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية تمهيدًا للتصفية ونقل ملكية جميع أصولها إلى سيرا للتعليم.
اقترحت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 140 مليون جنيه نقدًا، بواقع 0.24 جنيه للسهم الواحد، تصرف من رصيد الأرباح المرحلة عن العام المالي الماضي.
وقررت الشركة دعوة الجمعية العامة العادي يوم 1 أكتوبر المقبل؛ للنظر في توزيعات الأرباح، والتصديق على شراء حصة محمد السيد سليمان بنسبة 0.5% من أسهم شركة المصرية لنظم التعليم“التابعة”، لاستكمال الاستحواذ على 100% من أسهم الشركة ونقل أصولها إلى القاهرة للاستثمار تمهيدًا لتصفية الشركة.
وتراجعت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بنسبة 15.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل372.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 441 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 2 مليار جنيه، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.
وكانت ارتفعت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 112.2 مليون جنيه ، مقابل ربح 100.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 632.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات 430 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وكانت ارتفعت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 13% خلال العام المالي الماضي للشركة، لتصل 373.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 330.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 1.71 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.39 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.
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