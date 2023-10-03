عمومية الدولية للمحاصيل تُقر توزيعات نقدية ومجانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة والمتضمن حصة العاملين وحصة مجلس الإدارة وحصة المساهمين.
وتقرر توزيع نقدي 92.44 مليون جنيه بواقع جنيه لكل سهم على دفعتين دفعة أولى يوم 26 أكتوبر 2023 ودفعة ثانية يوم 20 ديسمبر 2023.
وأشارت الشركة إلى أنه تمت الموافقة على توزيع 0.73 جنيه كسهم مجاني لكل سهم أصلي ممول من أرباح العام الحالي من جبر الكسور لصالح صغار المساهمين بإجمالي مبلغ 135.12 جنيه ليصبح رأس المال بعد الزيادة 320 مليون جنيه موزعاً على 160 مليون سهم.
ونوهت الشركة بالموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
وقررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة جنيه لشركة“الدولية للمحاصيل الزراعية” بنهاية جلسة يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري.
وتقرر التوزيع النقدي على قسطين: القسط الأول قيمته 0.50 جنيه مصري ويتم صرفه بدءاً من والقسط الثاني قيمته 0.50 جنيه مصري ويتم صرفه بدءاً من 20 ديسمبر.
وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 178.4% خلال العام المالي الماضي، لتصل 440.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 158.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 2.34 مليار جنيه، مقابل 542.9 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وكشفت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، أنها سوف تقوم بزيادة حصتها في شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية من 0.203% إلى 8.46%، اعتباراً من الاكتتاب الذي سيتم ابتداءً من 24 أغسطس الجاري.
وأوضحت الشركة، أنها سوق تقوم بشراء 5.57 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 41.77 مليون جنيه بسعر 7.5 جنيه للسهم.
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، على تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.
وتقرر تعديل المواد 4 من النظام الأساسي والخاصة بمحل الشركة ومقرها.
وكانت قررت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، رفع حصتها في أسهم شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.
وأوضحت الشركة، أنها ستقوم بشراء 6542 سهماً من أبو زعبل للأسمدة لترتفع حصتها بالشركة من 0.1855% إلى 0.2018%.
وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية من 168 مليون جنيه إلى 184.8 مليون جنيه.
وأوضحت البورصة،أن الزيادة قدرها 16.807 مليون جنيه مصري بإصدار عدد 8.403 مليون سهم بقيمة اسمية و قدرها 2 جنيه للسهم، (بواقع 0.1000000095 مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة ) تمويلًا من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة وفقا للقوائم المالية المنتهية في يونيو 2022.
ويشار إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.1000000095 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلي) لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 5 يوليو المقبل.
ومن المقرر أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 6 يوليو المقبل كما يلي : 92,439,658 سهم.
وكانت قررت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة باغلاق جلسة 5 يوليو المقبل.
وتقرر توزيع الأسهم المجانبية بواقع 0.1 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة، اعتبارًا من يوم 6 يوليو المقبل.
وكانت تقدمت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 168 مليون جنيه إلى 184.87 مليون جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة 16.8 مليون جنيه بإصدار عدد 8.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم، تمويلاً من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة في القوائم المالية عن الفترة المنتهية في يونيو 2022.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح زيادة رأس المال المصدر لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، من 168.07 مليون جنيه إلى 184.87 مليون جنيه، بزيادة قدرها 16.8 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أنه سيتم تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة وأرباح العام الظاهرة في القوائم المالية 2022.
وكان مجلس إدارة الدولية للمحاصيل الزراعية، قرر زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عبر توزيع أسهم المجانية بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم أصلية، ليصبح رأس المال بعد الزيادة مقسماً على 92.43 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
وكانت اتفقت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية مبدئيًا على بيع مساحة 43 ألف متر مربع من الأرض المخصصة لها بالمرحلة الرابعة في المنطقة الصناعية بـ”جمصة” لشركة إبدأ للصناعات الكيماوية التابعة لها.
وقالت الشركة إنه جاري التفاوض بين الشركتين للاتفاق على قواعد وشروط الصفقة، وذلك لإقامة مشروع إنتاج أسمدة متخصصة واضافات أعلاف.
وتملك شركة الدولية للمحاصيل الزراعية 59% من شركة ابدأ للصناعات الكيماوية والبالغة نحو 295 مليون جنيه.
ويذكر أن الدولية وافقت على المساهمة في تأسيس شركة“ابدأ” للصناعات الكيماوية برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن نسبة مساهمة الشركة الجديدة تتوزيع ما بين 59% للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، و40% لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، و1% للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات.
وأضافت الشركة أن الشركة الجديدة بغرض إدراة المشروعات الصناعية وكافة الأغراض المرتبطة بها على قدر الإمكان والاستيراد والتصدير.
واقترح المجلس إبرام عقود معاوضة مع 7 شركات وهي“الدولية للمحاصيل الزراعية، وأبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، وأجرين سيرف للخدمات والاستشارات، وفيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والنيل للزراعة والصناعات الغذائية، وأسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية، والدولية للأسمدة“آل الجبلي”.
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