أمين عام أوبك: نقص الاستثمار يشكل خطرًا على أمن الطاقة

أمين عام أوبك: نقص الاستثمار يشكل خطرًا على أمن الطاقة
التاريخ
10/3/2023 3:05:56 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال“هيثم الغيص” الأمين العام لـ“أوبك” إن المنظمة متفائلة بشأن الطلب وترى أن نقص الاستثمار يشكل خطرًا على أمن الطاقة.
وأكد“الغيص” خلال فعالية لقطاع الطاقة في أبوظبي على أهمية استمرار الاستثمار في صناعة النفط والغاز، وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط تأتي بنتائج عكسية.
أرقام
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