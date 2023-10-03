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أمين عام أوبك: نقص الاستثمار يشكل خطرًا على أمن الطاقة

10/3/2023 3:05:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال“هيثم الغيص” الأمين العام لـ“أوبك” إن المنظمة متفائلة بشأن الطلب وترى أن نقص الاستثمار يشكل خطرًا على أمن الطاقة.

وأكد“الغيص” خلال فعالية لقطاع الطاقة في أبوظبي على أهمية استمرار الاستثمار في صناعة النفط والغاز، وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط تأتي بنتائج عكسية.

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