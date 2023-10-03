14% ارتفاعا في أرباح صناعة البرمجيات بالصين خلال 8 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين حافظت على نمو مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
ووصلت أرباح الصناعة إلى 862.8 مليار يوان (نحو 120.17 مليار دولار) خلال الفترة المشار إليها، بزيادة نسبتها 13.9% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.
وبلغت الإيرادات المجمعة للصناعة 7.52 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 13.5% على أساس سنوي.
وعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 753.2 مليار يوان، في حين، ارتفعت إيرادات خدمات المعلومات والتكنولوجيا لمنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 9% على أساس سنوي لتبلغ 698.1 مليار يوان خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين.
أ ش أ
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