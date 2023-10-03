14% ارتفاعا في أرباح صناعة البرمجيات بالصين خلال 8 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين حافظت على نمو مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

ووصلت أرباح الصناعة إلى 862.8 مليار يوان (نحو 120.17 مليار دولار) خلال الفترة المشار إليها، بزيادة نسبتها 13.9% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وبلغت الإيرادات المجمعة للصناعة 7.52 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة قدرها 13.5% على أساس سنوي.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 753.2 مليار يوان، في حين، ارتفعت إيرادات خدمات المعلومات والتكنولوجيا لمنصات التجارة الإلكترونية بنسبة 9% على أساس سنوي لتبلغ 698.1 مليار يوان خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين.

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