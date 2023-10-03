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واردات الصين من المنتجات الزراعية ترتفع 4% بأول 8 أشهر

10/3/2023 3:05:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، ارتفاع التجارة الخارجية للصين في المنتجات الزراعية بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات وواردات المنتجات الزراعية بالصين 225.39 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وفقا لبيانات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت صادرات البلاد من المنتجات الزراعية بنسبة 0.2% على أساس سنوي لتصل إلى 63.9 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 161.49 مليار دولار، بزيادة 4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن العجز التجاري الصيني للمنتجات الزراعية بلغ 97.59 مليار دولار في الفترة المشار إليها، بزيادة قدرها 6.6% على أساس سنوي.

أ ش أ

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