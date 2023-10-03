واردات الصين من المنتجات الزراعية ترتفع 4% بأول 8 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، ارتفاع التجارة الخارجية للصين في المنتجات الزراعية بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات وواردات المنتجات الزراعية بالصين 225.39 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وفقا لبيانات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.
وعلى وجه التحديد، ارتفعت صادرات البلاد من المنتجات الزراعية بنسبة 0.2% على أساس سنوي لتصل إلى 63.9 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 161.49 مليار دولار، بزيادة 4% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن العجز التجاري الصيني للمنتجات الزراعية بلغ 97.59 مليار دولار في الفترة المشار إليها، بزيادة قدرها 6.6% على أساس سنوي.
أ ش أ
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