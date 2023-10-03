التخلف عن سداد سندات يفاقم مخاطر تصفية إيفرجراند الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يثير تخلف وحدة تابعة لـ”تشاينا إيفرجراند جروب” (China Evergrande Group) عن سداد سندات باليوان، تساؤلات حول جدوى عملية تمديد أجل الديون في الآونة الأخيرة، والتي وافق عليها مستثمرون صينيون. يبلغ إجمالي أصل السندات المكونة من سبع شرائح، والمستحقة على“هينغدا ريل إستيت غروب” (Hengda Real Estate Group)، 45 مليار يوان (6.2 مليار دولار)، وقد أُرجئ سدادها حتى عام 2024، وفق حسابات“بلومبرغ”. خلال الأسبوع الماضي وحده، لم تدفع الوحدة قيمة أصل سند بمفرده بقيمة 4 مليارات يوان، والذي مارس المستثمرون خيارات الاسترداد المبكر عليه.
يضاف عدم السداد، إلى تزايد مخاطر التصفية التي تواجهها ما كانت يوماً ما أكبر شركة بناء في الصين. في علامة على تفاقم الأزمة، ألغت“إيفرجراند” عقد اجتماعات مع الدائنين للتصويت على خطة إعادة هيكلة ديونها الخارجية، في حين وُضع رئيسها تحت مراقبة الشرطة، حيث قالت الشركة إنه يشتبه في ارتكابه جرائم. انخفضت الأسهم 42% في ثلاثة أيام قبل توقف التداول يوم الخميس الماضي.
التخلف عن السداد الأسبوع الماضي، يتعلق بسند أخفقت شركة“هينغدا” خلال مارس في سداد الفوائد المستحقة عليه لمدة عامين. أصبحت الورقة المالية ثاني سندات محلية متداولة تتأخر شركة“هينغدا”عن سدادها، حسب البيانات التي جمعتها“بلومبرج”.
تخلفت“هينغدا” عن سداد ديونها للمرة الأولى في يوليو 2022، بعد أن رفض المستثمرون طلب تمديد سداد سند.
الشكوك تلاحق الوفاء بالالتزامات
يثير عدم السداد مؤخراً شكوكاً بشأن حالة التدفق النقدي لدى شركة“إيفرجراند” وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالسندات السبع التي تمكنت“هينغدا” في الأشهر الأخيرة من تأمين موافقة المستثمرين على تمديد سدادها لمدة عام. تم إبرام هذه الاتفاقيات بشكل فردي لكل سند، بينما عملت“إيفرجراند” على إعادة هيكلة الديون الخارجية التي تعثرت في سدادها. يتناقض النهج الذي اتبعته“هينغدا”لتمديد سداد سندات باليوان واحداً تلو الأخر، مع الجهود التي بذلتها في العام الماضي وحدات لدى أقرانها، بما في ذلك“سوناك تشاينا هولدينغز” (Sunac China Holdings Ltd) و”لوغان غروب” (Logan Group Co) لتعديل مواعيد سداد شرائح من السندات في وقت واحد.
لم يتسن الحصول على تعليق فوري من“إيفرجراند” عند الاتصال بها يوم الجمعة، في بداية عطلة مدتها أسبوع في الصين.
تم تعليق تداول السندات باليوان التي حصلت“هينغدا” على تمديد سدادها منذ مارس 2022، وتم تسعير معظمها عند مستويات متعثرة للغاية تبلغ 35% من القيمة الاسمية أو أقل. ويمكن للمستثمرين اختيار الاسترداد المبكر الشهر المقبل لسندات بقيمة 2.1 مليار يوان.
دعاوى قضائية
كشفت“إيفرجراند” الشهر الماضي أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أقامت قضية ضدها لاشتباه في انتهاك سياسة الكشف عن المعلومات.
قالت“إيفرجراند” في وقت سابق من الأسبوع الماذي إنه بسبب التحقيق مع“هينغدا”، لا يمكن استيفاء شروط إصدار أوراق نقدية جديدة بالدولار تم اقتراحها بموجب خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية.
قالت“إيفرجراند” يوم الخميس إنه كما في 31 أغسطس، واجهت“هينغدا” 1946 دعوى قضائية قيد النظر، يبلغ إجمالي الأموال التي تطالب بها 449 مليار يوان.
وبلغت ديون شركة“هينغدا”غير المسددة 279 مليار يوان، ولديها 207 مليارات يوان قيمة فواتير تجارية متأخرة.
اقتصاد الشرق
MENAFN03102023000202011048ID1107177794
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.