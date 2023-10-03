التخلف عن سداد سندات يفاقم مخاطر تصفية إيفرجراند الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) يثير تخلف وحدة تابعة لـ”تشاينا إيفرجراند جروب” (China Evergrande Group) عن سداد سندات باليوان، تساؤلات حول جدوى عملية تمديد أجل الديون في الآونة الأخيرة، والتي وافق عليها مستثمرون صينيون. يبلغ إجمالي أصل السندات المكونة من سبع شرائح، والمستحقة على“هينغدا ريل إستيت غروب” (Hengda Real Estate Group)، 45 مليار يوان (6.2 مليار دولار)، وقد أُرجئ سدادها حتى عام 2024، وفق حسابات“بلومبرغ”. خلال الأسبوع الماضي وحده، لم تدفع الوحدة قيمة أصل سند بمفرده بقيمة 4 مليارات يوان، والذي مارس المستثمرون خيارات الاسترداد المبكر عليه.

يضاف عدم السداد، إلى تزايد مخاطر التصفية التي تواجهها ما كانت يوماً ما أكبر شركة بناء في الصين. في علامة على تفاقم الأزمة، ألغت“إيفرجراند” عقد اجتماعات مع الدائنين للتصويت على خطة إعادة هيكلة ديونها الخارجية، في حين وُضع رئيسها تحت مراقبة الشرطة، حيث قالت الشركة إنه يشتبه في ارتكابه جرائم. انخفضت الأسهم 42% في ثلاثة أيام قبل توقف التداول يوم الخميس الماضي.

التخلف عن السداد الأسبوع الماضي، يتعلق بسند أخفقت شركة“هينغدا” خلال مارس في سداد الفوائد المستحقة عليه لمدة عامين. أصبحت الورقة المالية ثاني سندات محلية متداولة تتأخر شركة“هينغدا”عن سدادها، حسب البيانات التي جمعتها“بلومبرج”.

تخلفت“هينغدا” عن سداد ديونها للمرة الأولى في يوليو 2022، بعد أن رفض المستثمرون طلب تمديد سداد سند.

الشكوك تلاحق الوفاء بالالتزامات

يثير عدم السداد مؤخراً شكوكاً بشأن حالة التدفق النقدي لدى شركة“إيفرجراند” وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالسندات السبع التي تمكنت“هينغدا” في الأشهر الأخيرة من تأمين موافقة المستثمرين على تمديد سدادها لمدة عام. تم إبرام هذه الاتفاقيات بشكل فردي لكل سند، بينما عملت“إيفرجراند” على إعادة هيكلة الديون الخارجية التي تعثرت في سدادها. يتناقض النهج الذي اتبعته“هينغدا”لتمديد سداد سندات باليوان واحداً تلو الأخر، مع الجهود التي بذلتها في العام الماضي وحدات لدى أقرانها، بما في ذلك“سوناك تشاينا هولدينغز” (Sunac China Holdings Ltd) و”لوغان غروب” (Logan Group Co) لتعديل مواعيد سداد شرائح من السندات في وقت واحد.

لم يتسن الحصول على تعليق فوري من“إيفرجراند” عند الاتصال بها يوم الجمعة، في بداية عطلة مدتها أسبوع في الصين.

تم تعليق تداول السندات باليوان التي حصلت“هينغدا” على تمديد سدادها منذ مارس 2022، وتم تسعير معظمها عند مستويات متعثرة للغاية تبلغ 35% من القيمة الاسمية أو أقل. ويمكن للمستثمرين اختيار الاسترداد المبكر الشهر المقبل لسندات بقيمة 2.1 مليار يوان.

دعاوى قضائية

كشفت“إيفرجراند” الشهر الماضي أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أقامت قضية ضدها لاشتباه في انتهاك سياسة الكشف عن المعلومات.

قالت“إيفرجراند” في وقت سابق من الأسبوع الماذي إنه بسبب التحقيق مع“هينغدا”، لا يمكن استيفاء شروط إصدار أوراق نقدية جديدة بالدولار تم اقتراحها بموجب خطة إعادة هيكلة الديون الخارجية.

قالت“إيفرجراند” يوم الخميس إنه كما في 31 أغسطس، واجهت“هينغدا” 1946 دعوى قضائية قيد النظر، يبلغ إجمالي الأموال التي تطالب بها 449 مليار يوان.

وبلغت ديون شركة“هينغدا”غير المسددة 279 مليار يوان، ولديها 207 مليارات يوان قيمة فواتير تجارية متأخرة.





اقتصاد الشرق



