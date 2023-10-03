سيتي جروب: أسعار النفط قد تتراجع إلى مستويات الـ 70 دولارًا في العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع“سيتي جروب” تراجع سعر خام برنت إلى مستويات السبعين دولارًا في العام المقبل، مع عودة سوق النفط العالمية إلى حالة فائض.
وحسبما نقلت“بلومبرج”، قال محللو البنك من بينهم“إد مورس” في تقرير فصلي إن هذا التحول يعكس أن هذا التحول يعكس توقعات المزيد من إمدادات النفط التي ستدخل السوق.
وأضاف المحللون أن ارتفاع أسعار النفط في المدى القريب يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار في العام المقبل.
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