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سيتي جروب: أسعار النفط قد تتراجع إلى مستويات الـ 70 دولارًا في العام المقبل

10/3/2023 3:05:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع“سيتي جروب” تراجع سعر خام برنت إلى مستويات السبعين دولارًا في العام المقبل، مع عودة سوق النفط العالمية إلى حالة فائض.

وحسبما نقلت“بلومبرج”، قال محللو البنك من بينهم“إد مورس” في تقرير فصلي إن هذا التحول يعكس أن هذا التحول يعكس توقعات المزيد من إمدادات النفط التي ستدخل السوق.

وأضاف المحللون أن ارتفاع أسعار النفط في المدى القريب يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار في العام المقبل.

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