ارتفاع الأسهم الأوروبية في أولى جلسات الأسبوع مع ترقب بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات الأسواق الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشرات مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو وعدد من الدول الأوروبية.
وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.43% إلى 452 نقطة في تمام الساعة 10:31 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ليعزز مكاسبه منذ بداية العام إلى 6.42%.
وارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.18% إلى 7621 نقطة، كما ارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.56% إلى 15472 نقطة، بينما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.81% إلى 7193 نقطة.
وأوضحت بيانات مؤسسة“نيشن وايد” للإقراض العقاري اليوم، تراجع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 5.3% في سبتمبر على أساس سنوي بعد تراجعها بنفس النسبة خلال أغسطس، مسجلة أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2009.
وتترقب الأسواق اليوم صدور القراءة النهائية لمؤشرات مديري المشتريات الصناعية في كل من منطقة اليورو، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وعدد من الدول الأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، لاستشراف المزيد من المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية للقارة العجوز.
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