ارتفاع الأسهم الأوروبية في أولى جلسات الأسبوع مع ترقب بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسواق الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشرات مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو وعدد من الدول الأوروبية.

وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.43% إلى 452 نقطة في تمام الساعة 10:31 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ليعزز مكاسبه منذ بداية العام إلى 6.42%.

وارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.18% إلى 7621 نقطة، كما ارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.56% إلى 15472 نقطة، بينما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.81% إلى 7193 نقطة.

وأوضحت بيانات مؤسسة“نيشن وايد” للإقراض العقاري اليوم، تراجع أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 5.3% في سبتمبر على أساس سنوي بعد تراجعها بنفس النسبة خلال أغسطس، مسجلة أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2009.

وتترقب الأسواق اليوم صدور القراءة النهائية لمؤشرات مديري المشتريات الصناعية في كل من منطقة اليورو، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وعدد من الدول الأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، لاستشراف المزيد من المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية للقارة العجوز.

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