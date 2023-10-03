شركات الاتصالات تنفى زيادة أسعار كروت شحن الموبايل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نفت مصادر بشركات الاتصالات ما تردد حول عزم الشركات زيادة أسعار كروت شحن الهاتف المحمول بالسوق المحلى، غدا الثلاثاء.
وأكدت المصادر، أن الشائعة التى انتشرت جعلت بعض التجار يرفعون أسعار كروت شحن، وهو ما جعل الشركات تتابع الأمر منذ الأمس.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، فى وقت سابق، إن شركات المحمول قدمت طلبات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار الخدمات التى تقدمها للتعامل مع ارتفاع تكاليف التشغيل.
وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول فى عام 2017، بعد شهور من تحرير سعر الصرف فى 2016.
وقالت شركات الاتصالات، إنها تواجه صعوبات فى تحديث الشبكات وتحسين أدائها فى ظل أسعار الخدمات الحالية.
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فى المقابل يرى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن قرار تعديل الأسعار ليس مسألة تجارية فقط، ولكن له بعد اجتماعى وبعد آخر اقتصادى يتم أخذهما بعين الاعتبار فى أى قرارات تتخذ.
وتستهدف شركة فودافون ضخ استثمارات خلال 2023 بقيمة تتراوح من 4.5 إلى 5 مليارات جنيه فى تقوية الشبكة وتطوير خدماتها وفقًا لتصريحات مسئوليها لـ”البورصة”.
فى حين تعتزم شركة أورنج مصر ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 4 مليارات جنيه لدعم وتحسين الشبكة خلال العام الجارى، كما تعتزم تنويع المحفظة الاستثمارية فى عدة مجالات.
فى المقابل تستهدف اتصالات مصر من &e ضخ استثمارات جديدة بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه خلال العام الجارى فى تطوير شبكتها وتحسين جودة الخدمة.
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