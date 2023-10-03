شركات الاتصالات تنفى زيادة أسعار كروت شحن الموبايل

MENAFN - Al-Borsa News) نفت مصادر بشركات الاتصالات ما تردد حول عزم الشركات زيادة أسعار كروت شحن الهاتف المحمول بالسوق المحلى، غدا الثلاثاء.

وأكدت المصادر، أن الشائعة التى انتشرت جعلت بعض التجار يرفعون أسعار كروت شحن، وهو ما جعل الشركات تتابع الأمر منذ الأمس.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، فى وقت سابق، إن شركات المحمول قدمت طلبات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار الخدمات التى تقدمها للتعامل مع ارتفاع تكاليف التشغيل.

وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول فى عام 2017، بعد شهور من تحرير سعر الصرف فى 2016.

وقالت شركات الاتصالات، إنها تواجه صعوبات فى تحديث الشبكات وتحسين أدائها فى ظل أسعار الخدمات الحالية.

فى المقابل يرى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن قرار تعديل الأسعار ليس مسألة تجارية فقط، ولكن له بعد اجتماعى وبعد آخر اقتصادى يتم أخذهما بعين الاعتبار فى أى قرارات تتخذ.

وتستهدف شركة فودافون ضخ استثمارات خلال 2023 بقيمة تتراوح من 4.5 إلى 5 مليارات جنيه فى تقوية الشبكة وتطوير خدماتها وفقًا لتصريحات مسئوليها لـ”البورصة”.

فى حين تعتزم شركة أورنج مصر ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 4 مليارات جنيه لدعم وتحسين الشبكة خلال العام الجارى، كما تعتزم تنويع المحفظة الاستثمارية فى عدة مجالات.

فى المقابل تستهدف اتصالات مصر من &e ضخ استثمارات جديدة بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه خلال العام الجارى فى تطوير شبكتها وتحسين جودة الخدمة.