وزير التموين: الأمن الغذائي أصبح جزءا أساسيا من الأمن القومي لجميع الدول

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما شهدته الدولة من عام 2014 إلى 2023 هو عبور جديد من سياسة ترك المشكلات ليحلها الزمن إلى التفكير العلمي والتخطيط وتنفيذ الحلول على أرض الواقع.

وأضاف المصيلحي، خلال كلمته في جلسة“الأمن المائي والغذائي” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر“حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، أن الدولة تمكنت من تخطي سياسة الاحتواء وعلاج الأعراض والوصول إلى سياسة المواجهة الحقيقية، والعبور من مرحلة اليأس إلى الأمل الحقيقي.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي أصبح جزءا أساسيا من الأمن القومي لكل الدول وعلى رأس الأجندات الخاصة بالعالم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العالم تعرض خلال الـ 3 أعوام الماضية للأزمات؛ مما جعل الدولة تنظر نظرة مختلفة إلى قضية الأمن الغذائي.

وقال إنه قبل جائحة“كورونا” كانت هناك توجيهات بزيادة المخزون إلى 6أشهر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الرؤية القوية للأحداث هي التي ساعدت على صمود الدولة خلال الجائحة.

وأضاف أن ارتفاع سعر استيراد القمح من 230 إلى 540 دولارا للطن جاء بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأوضح أن المشروع القومي للصوامع جاء لزيادة السعات التخزينية، والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف العام، وذلك بفضل عمليات التقليب والتبخير التي تتم بشكل مميكن داخل الصوامع.

وأشار وزير التموين إلى أنه تم رفع إجمالي السعات التخزينية من 1.2 مليون طن في عام 2014 بشون ترابية؛ ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن في صوامع بتكلفة بلغت 7.7 مليار جنيه؛ الأمر الذي قلل من الهادر من القمح والذي كان يتراوح من 10 إلى 15% من المحصول.

وتابع المصيلحي قائلا“لولا زيادة الرقعة الزراعية ما كنا استطعنا الحصول على 4 ملايين طن من القمح هذا العام، وجرى زراعة 650 ألف فدان بنجر في العام الماضي، والبنجر يحل محل القمح”.. موضحا أنه سيتم إنشاء صومعة داخل العاصمة الإدارية؛ لتكون احتياطًا للاحتياطي الاستراتيجي للقمح.

وقال:“لدينا كيانا يسمى“البورصة السلعية” في مصر، وحجم عمليات التداول وصل به لـ 8 آلاف عملية”.

وأضاف المصيلحي، أن المخزن الاستراتيجي يقام على 10 أفدنة وبه أماكن تبريد، كما لدينا 14 منطقة لوجستية على مساحات مختلفة.

وأوضح أنه تم تطوير 378 مركز خدمة بتكلفة قدرها 593.7 مليون جنيه، متابعا“قبل عام 2014 لم يكن هناك مركز خدمة للتموين، حيث كانت الخدمة تقدم من خلال عملية ورقية”.

وبالنسبة للسجل التجاري، قال وزير التموين“إننا نتحدث عن قاعدة بيانات موحدة له على مستوى الجمهورية، ويمكن أداء الخدمة من أي مكتب سجل تجاري أو عن طريق الإنترنت، كما تم عمل 32 مركزا جديدا لحماية المستهلك في كل المحافظات وتطوير الدمغة”.

وأكد المصيلحي أن مصر تحتاج لإنشاء 7 مخازن استراتيجية على مستوى المحافظات، مبينا أن وزارة التموين بدأت بإنشاء مستودع في محافظات السويس والشرقية والأقصر والفيوم وسيتم طرح 3 مستودعات أخرى العام المقبل.

وقال، إنه تم طرح أكبر مشروع قومي لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة مخزون السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام، وسيتم خلال الشهر الحالي وضع حجر الأساس لأول مستودع في محافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تتراوح من 800 مليون إلى مليار جنيه.

وأعلن وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي من حيث المبدأ على تنفيذ مشروع“أسواق اليوم الواحد” طبقا للوضع القائم في مصر، حيث وافق الجانب الإيطالي على دعم المشروع بمبلغ مليوني يورو لبداية عمل كراسة المشروع التفصيلية، وذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمي لأسواق المزارعين بروما.

وأكد أهمية هذا المشروع لدعم سلاسل الإمداد والتموين من المنبع، سواء بالمنتجات الزراعية أو المنتجات الصناعات الغذائية حتى يتم توفيرها مباشرة، موضحا أن القيادة وجهت بأهمية إنشاء وتنظيم أسواق الجملة والنصف جملة بكل المحافظات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي سؤالا لعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حول ما يتردد من بعض المواطنين أنه لا توجد سيطرة على الأسعار في الأسواق.

وأجاب وزير التموين قائلا“لابد من الوقوف مع المواطن وله كل الحق”، لافتا إلى أنه عندما ارتفع سعر البصل تم التعامل معه بمنع التصدير للحفاظ على السعر للمواطن.

وأشار المصيلحي إلى أن سعر الأرز سيتم نزوله ولدينا احتياطي من السكر جيد، مضيفا“هناك تعهد بسعر محدد وسيكون لدينا اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في الوزارة؛ للموافقة على الأسعار دون تسعير جبري”.

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