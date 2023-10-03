الحكومة تفرج عن 260 ألف طن أعلاف بنحو 133 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن السيد القصير وزير الزراعة، أنه تم الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف بنحو 133 مليون دولار خلال أسبوعين.
وأضاف وزير الزراعة، أن الإفراج، الذي تم خلال الفترة من 8 سبتمبر حتى 21 من نفس الشهر، شمل 175 ألف طن من الذرة بنحو 63 مليون دولار، وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بنحو 64 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.
وأوضح أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر الماضي 7.8 مليون طن؛ بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار.
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