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الحكومة تفرج عن 260 ألف طن أعلاف بنحو 133 مليون دولار

10/3/2023 3:05:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن السيد القصير وزير الزراعة، أنه تم الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف بنحو 133 مليون دولار خلال أسبوعين.

وأضاف وزير الزراعة، أن الإفراج، الذي تم خلال الفترة من 8 سبتمبر حتى 21 من نفس الشهر، شمل 175 ألف طن من الذرة بنحو 63 مليون دولار، وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بنحو 64 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.

وأوضح أنه بذلك يكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى 21 سبتمبر الماضي 7.8 مليون طن؛ بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار.

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