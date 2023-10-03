CIB ينظم ملتقى لتوظيف ذوى الهمم بالتعاون مع التضامن الاجتماعى والعمل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > أعلن البنك التجارى الدولى – مصر CIB، عن تنظيمه لملتقى توظيف مُخصص لذوى الهمم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة العمل، وذلك إيمانًا من البنك بأهمية التنوع والاختلاف كأساس للابتكار وحرصًا منه على إتاحة وغرس ثقافة بيئة العمل الشاملة، وتوفير فرص متكافئة للجميع.

وعقد الملتقى التوظيفى يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا، بهدف خلق حلقة وصل بين الباحثين عن عمل من ذوى الهمم من كافة محافظات مصر، ومتخصصى الموارد البشرية بالبنك لاستكشاف الفرص المُلائمة لإمكانياتهم، بالإضافة إلى تصميم ورش عمل متنوعة بمُشاركة عدد من الكوادر والمُتخصصين لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لدخول القطاع المصرفى.

ويعكس ذلك استراتيجية CIB وجهوده المبذولة لدمج ذوى الهمم وتفعيل دورهم فى المجتمع، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزى المصرى، ورؤية مصر 2030، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف العاشر المعنى“بالحد من أوجه عدم المساواة”.

يُذكر أن CIB لديه باع طويل فى تمكين ذوى الهمم، فقد أطلق البنك مُبادرة“Better Together” لتوفير فرص عمل لذوى الهمم فى فروع وإدارات البنك المختلفة، كما شارك البنك فى عدد من الفعاليات وملتقيات التوظيف مما يدعم بدوره المساواة والاندماج بين جميع أفراد المجتمع، ويتماشى مع مسؤولية البنك تجاه إتاحة ممارسات الاستدامة بالمجتمعات المحيطة بأعماله.

ويُعد CIB أكبر بنك قطاع خاص فى مِصر، وأفضل بنك بالأسواق الناشئة على مستوى العالم، حيث يقوم بتقديم مجموعة واسعة ومُتميزة من المُنتجات والخدمات البنكية لعُملائه، ويتضمن ذلك أكثر من 500 شركة من كُبرى المؤسسات والشركات التى تعمل فى مِصر بمُختلف أنواعها.