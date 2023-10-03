CIB ينظم ملتقى لتوظيف ذوى الهمم بالتعاون مع التضامن الاجتماعى والعمل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
أعلن البنك التجارى الدولى – مصر CIB، عن تنظيمه لملتقى توظيف مُخصص لذوى الهمم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة العمل، وذلك إيمانًا من البنك بأهمية التنوع والاختلاف كأساس للابتكار وحرصًا منه على إتاحة وغرس ثقافة بيئة العمل الشاملة، وتوفير فرص متكافئة للجميع.
وعقد الملتقى التوظيفى يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا، بهدف خلق حلقة وصل بين الباحثين عن عمل من ذوى الهمم من كافة محافظات مصر، ومتخصصى الموارد البشرية بالبنك لاستكشاف الفرص المُلائمة لإمكانياتهم، بالإضافة إلى تصميم ورش عمل متنوعة بمُشاركة عدد من الكوادر والمُتخصصين لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لدخول القطاع المصرفى.
ويعكس ذلك استراتيجية CIB وجهوده المبذولة لدمج ذوى الهمم وتفعيل دورهم فى المجتمع، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزى المصرى، ورؤية مصر 2030، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف العاشر المعنى“بالحد من أوجه عدم المساواة”.
يُذكر أن CIB لديه باع طويل فى تمكين ذوى الهمم، فقد أطلق البنك مُبادرة“Better Together” لتوفير فرص عمل لذوى الهمم فى فروع وإدارات البنك المختلفة، كما شارك البنك فى عدد من الفعاليات وملتقيات التوظيف مما يدعم بدوره المساواة والاندماج بين جميع أفراد المجتمع، ويتماشى مع مسؤولية البنك تجاه إتاحة ممارسات الاستدامة بالمجتمعات المحيطة بأعماله.
ويُعد CIB أكبر بنك قطاع خاص فى مِصر، وأفضل بنك بالأسواق الناشئة على مستوى العالم، حيث يقوم بتقديم مجموعة واسعة ومُتميزة من المُنتجات والخدمات البنكية لعُملائه، ويتضمن ذلك أكثر من 500 شركة من كُبرى المؤسسات والشركات التى تعمل فى مِصر بمُختلف أنواعها.
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