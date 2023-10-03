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البورصة ترصد خريطة الودائع قصيرة الأجل فى 22 بنكا - جريدة البورصة

10/3/2023 3:05:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > التنمية الصناعية يطرح وديعة بعائد مدفوع مقدما يصل 15.25%

رصدت“البورصة” خريطة الودائع قصيرة الأجل بالعملة المحلية المتاحة لدى 22 بنكًا فى مصر، بأسعار عوائد مختلفة تبدأ من 0.25% وحتى 14.40%.

وبحسب المسح جاءت أعلى وديعة من حيث نسبة العائد فى بنك الشركة المصرفية العربية، وهى وديعة“سمارت” والتى يتم ربطها بحد أدنى 150 ألف جنيه، بمُدد متاحة شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر وسنة، وسعر عائد 14.40%، أما أقل وديعة من حيث العائد فكانت لدى بنك قناة السويس وهى وديعة أسبوعية بحد أدنى يبدأ من 100 ألف جنيه وسعر عائد 0.25%.

وكان أقل حد أدنى مسموح به لربط وديعة فى ثلاثة بنوك هى“الاستثمار العربى” و”البركة” و”الشركة المصرفية العربية”، وهو 500 جنيه مصرى فقط.

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كما أن هناك 6 بنوك تقدم باقات مختلفة من أسعار العوائد على الودائع قصيرة الأجل مقسمة حسب شرائح العملاء وهى بنوك مصر والتجارى الدولى واتش اس بى سى والتجارى وفا والشركة المصرفية العربية وبنك أبو ظبى الأول.

ومؤخرًا أصدر بنك التنمية الصناعية، وديعة جديدة ذات عائد مدفوع مقدمًا، بآجال متنوعة وبعائد يصل الى 15.25%، ويبلغ الحد الأدنى للوديعة 150 ألف جنيه لأول مرة، ويصل عائد أجل الـ 3 أشهر 15% سنويًا يُدفع مقدمًا، بينما يصل عائد أجل الـ 6 أشهر 15.25% سنويًا يُدفع مُقدمًا.

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