البورصة ترصد خريطة الودائع قصيرة الأجل فى 22 بنكا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > التنمية الصناعية يطرح وديعة بعائد مدفوع مقدما يصل 15.25%
رصدت“البورصة” خريطة الودائع قصيرة الأجل بالعملة المحلية المتاحة لدى 22 بنكًا فى مصر، بأسعار عوائد مختلفة تبدأ من 0.25% وحتى 14.40%.
وبحسب المسح جاءت أعلى وديعة من حيث نسبة العائد فى بنك الشركة المصرفية العربية، وهى وديعة“سمارت” والتى يتم ربطها بحد أدنى 150 ألف جنيه، بمُدد متاحة شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر وسنة، وسعر عائد 14.40%، أما أقل وديعة من حيث العائد فكانت لدى بنك قناة السويس وهى وديعة أسبوعية بحد أدنى يبدأ من 100 ألف جنيه وسعر عائد 0.25%.
وكان أقل حد أدنى مسموح به لربط وديعة فى ثلاثة بنوك هى“الاستثمار العربى” و”البركة” و”الشركة المصرفية العربية”، وهو 500 جنيه مصرى فقط.
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كما أن هناك 6 بنوك تقدم باقات مختلفة من أسعار العوائد على الودائع قصيرة الأجل مقسمة حسب شرائح العملاء وهى بنوك مصر والتجارى الدولى واتش اس بى سى والتجارى وفا والشركة المصرفية العربية وبنك أبو ظبى الأول.
ومؤخرًا أصدر بنك التنمية الصناعية، وديعة جديدة ذات عائد مدفوع مقدمًا، بآجال متنوعة وبعائد يصل الى 15.25%، ويبلغ الحد الأدنى للوديعة 150 ألف جنيه لأول مرة، ويصل عائد أجل الـ 3 أشهر 15% سنويًا يُدفع مقدمًا، بينما يصل عائد أجل الـ 6 أشهر 15.25% سنويًا يُدفع مُقدمًا.
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