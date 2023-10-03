من يقود النمو فى محافظ قروض البنوك؟ - جريدة البورصة

نمت قروض المؤسسات بأكثر من ضعف وتيرة نمو قروض الأفراد خلال أول 4 أشهر من العام الحالى 12% إلى 3 تريليونات و634 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، فى الوقت الذى نمت فيه قروض الأفراد 5% لتصل إلى 804 مليار جنيه مقابل 769 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.

وفى 8 بنوك من 16 بنكا أجرت“بنوك وتمويل” مسحًا على قوائمها المالية، كان معدل نمو قروض الشركات، يفوق معدل نمو قروض التجزئة، خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، رغم كبر حجم محافظ تمويلات الشركات مقارنة بقروض الأفراد.

وأظهر المسح تراجع معدل نمو قروض الأفراد فى ثلاثة بنوك هى بنك أبو ظبى التجارى، وبنك الإسكندرية والبنك التجارى الدولى، وتباطأ نمو القروض مقارنة بالنمو خلال النصف الأول من 2022 لدى 14 بنكا، فيما تسارع لدى بنكى البركة والقاهرة.

وسجل بنك البركة أعلى معدل نمو فى قروض الأفراد، مُحققًا 42.28%، يليه البنك المصرى لتنمية الصادرات 31.58% ثم بنك قناة السويس 18.82%.