من يقود النمو فى محافظ قروض البنوك؟ - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > “سى آى كابيتال”: مزيج من تمويل رأس المال العامل للشركات والنمو الانتقائى لقروض التجزئة مسح: رغم كبر حجمها نمو قروض“الشركات” يتجاوز تمويلات الأفراد
نمت قروض المؤسسات بأكثر من ضعف وتيرة نمو قروض الأفراد خلال أول 4 أشهر من العام الحالى 12% إلى 3 تريليونات و634 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، فى الوقت الذى نمت فيه قروض الأفراد 5% لتصل إلى 804 مليار جنيه مقابل 769 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
وفى 8 بنوك من 16 بنكا أجرت“بنوك وتمويل” مسحًا على قوائمها المالية، كان معدل نمو قروض الشركات، يفوق معدل نمو قروض التجزئة، خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، رغم كبر حجم محافظ تمويلات الشركات مقارنة بقروض الأفراد.
وأظهر المسح تراجع معدل نمو قروض الأفراد فى ثلاثة بنوك هى بنك أبو ظبى التجارى، وبنك الإسكندرية والبنك التجارى الدولى، وتباطأ نمو القروض مقارنة بالنمو خلال النصف الأول من 2022 لدى 14 بنكا، فيما تسارع لدى بنكى البركة والقاهرة.
وسجل بنك البركة أعلى معدل نمو فى قروض الأفراد، مُحققًا 42.28%، يليه البنك المصرى لتنمية الصادرات 31.58% ثم بنك قناة السويس 18.82%.
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