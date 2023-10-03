أسهم البنوك تواصل الصعود رغم انخفاض مضاعف القيمة الدفترية - جريدة البورصة

شهد مضاعف القيمة الدفترية لأسهم البنوك تراجعًا لمستويات رغم القفزات السعرية لأسهم البنوك المدرجة بالبورصة المصرية، بعد موجة الصعود التى شهدتها البورصة لمستويات تاريخية مما يثير التساؤل حول تقييم البنوك المدرجة.

ويصل عدد البنوك الممثلة فى القطاع نحو 12 بنكًا يتم التداول على أسهمها، ولكن أسعار أسهم القطاع لا تعكس نتائج الأعمال القوية التى تقدمها تلك البنوك، ونسب الأرباح المرتفعة، ويتم تداول سعر الاٍسهم لـ 9 بنوك بخصم مقارنة بالقيمة الدفترية لتلك البنوك، فى حين أن 3 بنوك فقط يتم تداول أسهمها أعلى من القيمة الدفترية لسعر الأسهم.

والقيمة الدفترية تمثل المبلغ الذى يحصل عليه المساهمون مقابل كل سهم عند بيع أصول الشركة أو تصفيتها، وتحسب القيمة الدفترية للسهم من خلال جمع اجمالى أصول وممتلكات الشركة وطرح جميع الديون والمطلوبات وخصم إجمالى حقوق الأسهم الممتازة ثم يقسم الناتج على عدد الأسهم المتداولة العادية.

قال أحمد عبد النبى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر، إن مضاعف القيم الدفترية ليست المقياس أو المؤشر الوحيد على أداء أسهم قطاع البنوك، والأهم النظر إلى الأنشطة التشغيلية للبنوك، نسب الملاءة المالية وكفاية رأس المال.

وأوضح أن أسهم البنوك ذات قيمة دفترية منخفضة، ليست بالضرورة مؤشر على أداء الأنشطة التشغيلية، خاصة أن معظم القطاع حقق نتائج أعمال إيجابية، وشهدت نمو الأرباح خلال النصف الأول من العام الجارى.

حققت البنوك فى مصر أرباحا قياسية خلال النصف الأول من العام الحالى بلغت نحو 126.9 مليار جنيه، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى.

وجاءت أرباح البنوك بدعم من تحقيق البنوك صافى دخل من الفوائد بقيمة 254 مليار جنيه، وصافى الدخل من البنود الأخرى بلغ 44.7 مليار جنيه، والمصروفات سجلت 172.4 مليار جنيه.

واستقر العائد على الأصول عند 1.2%، والعائد على متوسط حقوق الملكية عند 17.7%، وصافى هامش العائد عند 3.8%، فيما استقر لدى أكبر 5 بنوك عند 1.1% و18.7%، و3.4% على الترتيب.

وأضاف عبد النبى أن أسهم القطاع ليست مقومة بقيمتها العادلة، وأن تدالها أيضًا بأقل من القيمة الدفترية لن يؤثر على استمرار قيدها ولكن يؤثر بصورة مباشرة على تقييم البنوك ككل.

ووفقًا لمسح أجرته ((البورصة))، يأتى البنك التجارى الدولى على رأس القائمة حيث يتم تداوله بسعر 58.8 جنيه مقارنة بقيمة دفترية 22.73 جنيه، يليه بنك كريدى اجريكول مصر بسعر 15.02 جنيه مقارنة 9.53 جنيه قيمة دفترية، ويأتى فى المركز الثالث مصرف أبوظبى الإسلامى مصر بسعر 24 جنيها، مقابل 22.88 جنيه كقيمة دفترية.

ويليه بنك التعمير والإسكان يتم بيعه بخصم على القيمة الدفترية ليتم تداوله عند سعر 25.51 جنيه مقارنة 27.62 جنيه قيمة دفترية، ثم بنك المصرى لتنمية الصادرات يتداول عند سعر 15.12 جنيه مقارنة بقيمة دفترية 16.82 جنيه، ويتم تداول أسهم بنك البركة عند مستوى 9.25 جنيه مقارنة 11.64 جنيه قيمة دفترية.

وقالت أمانى شعبان، محلل قطاع البنوك بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن أسهم قطاع البنوك التى شهدت انخفاضًا فى مضاعف القيمة الدفترية تتمتع بأفضلية فى جذب المستثمرين خاصة أنها تمثل فرصة واعدة.

وأكدت شعبان أنه رغم وجود عدد من أسهم قطاع البنوك يتم تداولها أقل من القيمة الدفترية، إلا أن أسهم القطاع شهدت ارتفاعات قوية مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، قادت بها عمليات الصعود للمؤشر بقيادة البنك التجارى الدولى.

وأشارت إلى أن أسهم القطاع لديها من المؤشرات ما يدفعها إلى الصعود والوصول إلى مستويات سعرية جديدة، ويشمل ذلك الأسهم التى يتم تداولها بمضاعف قيمة دفترية مرتفع بشرط استمرار تحقيق عائد قوى على حقوق المساهمين.

وأضافت أن أسهم البنوك ما زالت لديها إمكانية لمواصلة الصعود فى ظل نتائج الأعمال الإيجابية، والأرباح المحققة خلال النصف الأول من العام الحالى، موضحة أن مضاعف القيمة الدفترية لأسهم قطاع البنوك يعبر عن تقييم الأسهم أكثر من أى قطاع آخر بالبورصة المصرية.

ويتداول سهم بنك قطر الوطنى الأهلى عند مستوى 21.65 جنيه مقابل 27.60 جنيه قيمة دفترية، يليه بنك قناة السويس عند مستوى 11.66 جنيه مقارنة 16.69 جنيه قيمة دفترية، ويتم تداول أسهم بنك فيصل الإسلامى عند 27.21 جنيه مقارنة 39.96 جنيه قيمة دفترية.

ويتم تداول البنك المصرى الخليجى عند مستوى 0.34 قرش مقابل 11.47 جنيه قيمة دفترية، بينما يتم تداول أسهم بنك الشركة العربية المصرفية الدولية 3.69 مقابل 22.96 دولار قيمة دفترية.

وعلى الجانب الأخر، قالت وكالة ((فيتش)) للتصنيف الائتمانى فى تقرير حديث لها، إن صافى الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى معرض لخطر الزيادة بسبب التراكم الكبير لطلبات الاستيراد، ونقص العملات الأجنبية.