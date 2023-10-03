((مصر السيادى)) يعتزم طرح ((ميدار)) فى البورصة النصف الأول 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: بنكا مصر والاستثمار القومى يعتزمان التخارج من الشركة
كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة)) عن أن صندوق مصر السيادى بدأ تجهيز شركة ميدار للتنمية والاستثمار- المستقبل سابقًا لطرح حصة منها فى البورصة المصرية خلال النصف الأول 2024 عبر ضمها لصندوق ما قبل الطروحات مؤخرًا.
وأضافت المصادر، أنه تم ضم الشركة لصندوق ما قبل الطروحات تمهيدًا للطرح فى البورصة، حيث يعتزم بنكا الاستثمار القومي، ومصر التخارج من مساهماتهما فى الشركة فى إطار الطرح المرتقب.
ويضم صندوق ما قبل الطروحات الذى أسسه صندوق مصر السيادى لتسهيل عمليات طرح الشركات الحكومية للمستثمرين الاستراتيجيين 7 شركات فى قطاعات متنوعة من بينها شركة المستقبل للتنمية العمرانية“ميدار”.
ويتوزع هيكل ملكية شركة“ميدار” بواقع 40% لبنك مصر، و34.4% لبنك الاستثمار القومى، و10.9% لشركة المقاولون العرب، و8.9% للبنك الأهلى، و5.6% لشركة مصر كابيتال، ويبلغ إجمالى حقوق المساهمين 5 مليارات جنيه تقريبا.
وقال المهندس أيمن القوصى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ميدار، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات خلال العام الجارى تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، بينما بلغت استثمارات الشركة بمدينة“مستقبل سيتى” بنهاية العام الماضى 2022 نحو 11 مليار جنيه.
وقال القوصى إن“ميدار” تستعد للإعلان عن مشروع جديد بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، بنفس فكر مشروع مدينة“مستقبل سيتى” وسيضم أجزاء ترفيهية وتعليمية وسكنية وصحية.
وتأسست شركة“ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية” فى عام 2006 وهى شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وهى المالك والمطور العام لمدينة مستقبل سيتى، وتمتلك محفظة أراضى ضخمة بمنطقة شرق القاهرة بمساحة تصل نحو 11 ألف فدان بالامتداد الطبيعى لمدينة القاهرة الجديدة.
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