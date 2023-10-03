((مصر السيادى)) يعتزم طرح ((ميدار)) فى البورصة النصف الأول 2024

كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة)) عن أن صندوق مصر السيادى بدأ تجهيز شركة ميدار للتنمية والاستثمار- المستقبل سابقًا لطرح حصة منها فى البورصة المصرية خلال النصف الأول 2024 عبر ضمها لصندوق ما قبل الطروحات مؤخرًا.

وأضافت المصادر، أنه تم ضم الشركة لصندوق ما قبل الطروحات تمهيدًا للطرح فى البورصة، حيث يعتزم بنكا الاستثمار القومي، ومصر التخارج من مساهماتهما فى الشركة فى إطار الطرح المرتقب.

ويضم صندوق ما قبل الطروحات الذى أسسه صندوق مصر السيادى لتسهيل عمليات طرح الشركات الحكومية للمستثمرين الاستراتيجيين 7 شركات فى قطاعات متنوعة من بينها شركة المستقبل للتنمية العمرانية“ميدار”.

ويتوزع هيكل ملكية شركة“ميدار” بواقع 40% لبنك مصر، و34.4% لبنك الاستثمار القومى، و10.9% لشركة المقاولون العرب، و8.9% للبنك الأهلى، و5.6% لشركة مصر كابيتال، ويبلغ إجمالى حقوق المساهمين 5 مليارات جنيه تقريبا.

وقال المهندس أيمن القوصى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ميدار، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات خلال العام الجارى تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، بينما بلغت استثمارات الشركة بمدينة“مستقبل سيتى” بنهاية العام الماضى 2022 نحو 11 مليار جنيه.

وقال القوصى إن“ميدار” تستعد للإعلان عن مشروع جديد بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، بنفس فكر مشروع مدينة“مستقبل سيتى” وسيضم أجزاء ترفيهية وتعليمية وسكنية وصحية.

وتأسست شركة“ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية” فى عام 2006 وهى شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وهى المالك والمطور العام لمدينة مستقبل سيتى، وتمتلك محفظة أراضى ضخمة بمنطقة شرق القاهرة بمساحة تصل نحو 11 ألف فدان بالامتداد الطبيعى لمدينة القاهرة الجديدة.