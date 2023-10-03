Tuesday, 03 October 2023 11:11 GMT

234 شركة حكومية تتماشى مع الأنشطة التى تستهدف وثيقة ملكية الدولة التخارج منها

10/3/2023 3:05:47 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وثيقة محدثة: الدولة تمتلك 824 شركة مملوكة لنحو 33 جهة

كشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن أن الحكومة تعمل على تطوير قاعدة بيانات تتضمن كافة الشركات المملوكة لها والتي بلغت 824 شركة تابعة موزعة بين 33 جهة.

وأضافت الوثيقة المحدثة، أن الحصر الأولى للشركات التي تساهم فيها الدولة وتتسق أنشطتها مع الأنشطة المقرر التخارج منها تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة بلغ نحو 243 شركة موزعة على 8 قطاعات.

وأوضحت، أن المحددات التي تم اتباعها أثناء الحصر تمثلت في الجهة التابعة، ورأس المال المصرح به، وأعداد العاملين، والوضع المالى، وحالة القيد بالبورصة، ونسبة مشاركة الدولة بها،ب الإضافة إلى التوزيع الجغرافي، وموقف الربحية، ولاسيما الخطط الزمنية التي تم وضعها لتنفيذ البرنامج.

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة استحداث قطاع بالتعاون مع التنظيم والإدارة تحت اسم ((متابعة تنفيذ سياسة الملكية))، يتولى وضع ومتابعة الخطط الدورية لعمل اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التابعة لمجلس الوزراء، كما سيقوم القطاع الجديد برصد وتحليل منظومة الإصلاحات الممكنة للقطاع الخاص، ومؤشرات بيئة الأعمال وتقييم مؤشرات تنافسية الأسواق.

وبذلك يكون عدد الشركات فى قاعدة البيانات ارتفع من نحو 705 شركات موزعة على 9 قطاعات اقتصادية بنهاية أغسطس الماضى، والذى كشف أن نحو 43.2% من إجمالي الشركات الحكومية تحقق أرباحًا، مقابل 20.6% من الشركات تحقق خسائر، والباقي غير مبين.

ووضع الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف وضع أطر لشكل ملكية الدولة للأصول، ومقترحات تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة؛ حتى يكون هناك منطق وراء تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى.

وتستهدف سياسة ملكية الدولة، رفع النمو الاقتصادى لمستويات ما بين 7% و9% عبر زيادة معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30% من الناتج المحلى.

وتتمثل فى ثلاثة محاور أساسية، وهى التخارج من 14 نشاطا، مع الإبقاء أو التخفيض الاستثمارات فى 24 نشاطا، بالإضافة إلى ابقاء أو زيادة الاستثمارات فى 24 نشاطا.

وتوقعت الوثيقة أن تتخارج من قطاع الزراعة بنسبة 83%، بينما في قطاع المعلومات والاتصالات من المتوقع أن يتم التخارج بنسبـة 11%، ومن قطاع المياه والصرف 14%.

MENAFN03102023000202011048ID1107177783

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث