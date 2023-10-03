234 شركة حكومية تتماشى مع الأنشطة التى تستهدف وثيقة ملكية الدولة التخارج منها

كشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن أن الحكومة تعمل على تطوير قاعدة بيانات تتضمن كافة الشركات المملوكة لها والتي بلغت 824 شركة تابعة موزعة بين 33 جهة.

وأضافت الوثيقة المحدثة، أن الحصر الأولى للشركات التي تساهم فيها الدولة وتتسق أنشطتها مع الأنشطة المقرر التخارج منها تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة بلغ نحو 243 شركة موزعة على 8 قطاعات.

وأوضحت، أن المحددات التي تم اتباعها أثناء الحصر تمثلت في الجهة التابعة، ورأس المال المصرح به، وأعداد العاملين، والوضع المالى، وحالة القيد بالبورصة، ونسبة مشاركة الدولة بها،ب الإضافة إلى التوزيع الجغرافي، وموقف الربحية، ولاسيما الخطط الزمنية التي تم وضعها لتنفيذ البرنامج.

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة استحداث قطاع بالتعاون مع التنظيم والإدارة تحت اسم ((متابعة تنفيذ سياسة الملكية))، يتولى وضع ومتابعة الخطط الدورية لعمل اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التابعة لمجلس الوزراء، كما سيقوم القطاع الجديد برصد وتحليل منظومة الإصلاحات الممكنة للقطاع الخاص، ومؤشرات بيئة الأعمال وتقييم مؤشرات تنافسية الأسواق.

وبذلك يكون عدد الشركات فى قاعدة البيانات ارتفع من نحو 705 شركات موزعة على 9 قطاعات اقتصادية بنهاية أغسطس الماضى، والذى كشف أن نحو 43.2% من إجمالي الشركات الحكومية تحقق أرباحًا، مقابل 20.6% من الشركات تحقق خسائر، والباقي غير مبين.

ووضع الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف وضع أطر لشكل ملكية الدولة للأصول، ومقترحات تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة؛ حتى يكون هناك منطق وراء تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى.

وتستهدف سياسة ملكية الدولة، رفع النمو الاقتصادى لمستويات ما بين 7% و9% عبر زيادة معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30% من الناتج المحلى.

وتتمثل فى ثلاثة محاور أساسية، وهى التخارج من 14 نشاطا، مع الإبقاء أو التخفيض الاستثمارات فى 24 نشاطا، بالإضافة إلى ابقاء أو زيادة الاستثمارات فى 24 نشاطا.

وتوقعت الوثيقة أن تتخارج من قطاع الزراعة بنسبة 83%، بينما في قطاع المعلومات والاتصالات من المتوقع أن يتم التخارج بنسبـة 11%، ومن قطاع المياه والصرف 14%.